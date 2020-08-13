ميدو: يوسف أوباما ابني ولن يخذلني













واصل ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يوسف أوباما وحازم إمام، تمردهما على الإدارة البيضاء، بشأن تجديد عقديهما.





جاء ذلك حسب ما أوضح أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق ومقدم برنامج اوضة اللبس، والذي أكد أن أوباما يرفض التفاوض مع إدارة النادي الأبيض، إضافة إلى حازم إمام يرفض المقابل المادي المعروض عليه لتجديد تعاقده.





وأكد ميدو أن أوباما ابنه الذي قام بتصعيده للفريق الأول، مشيرا أنه لن يخذله، وأنه على الرغم من ذلك فإن البعض يزايد على حبه للزمالك، رغم قوله الحقيقة.



