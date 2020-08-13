لطيفة عن انفجار بيروت: "من يوم اللي حصل لا عارفة أضحك ولا أفرح"





علقت الفنانة لطيفة التونسية، على أحداث انفجار مرفأ بيروت والذي حدث خلال الأيام الماضية وراح ضحيته عدد كبير من الشهداء والمصابين.وغردت لطيفة قائلة: "‏من يوم ‎انفجار بيروت والله لاعارفة أضحك ولاأفرح وبداخلي حزن وكآبة مش قادرة أقاومهم".وأضافت: لكن الأمل الوحيد الى بيصبرني ثقتى فى قوة وارادة الشباب الى رجعوا يعمروا بلدهم باصرار . الله يحميكم وترجعوا الفرحة والامل لاهالي بيروت حبيبتى.يذكر أن ماحدث في بيروت قد أثار حالة من الغضب والحزن الشديد بين صغوف رواد السوشيال ميديا، كما عقب عدد كبير من المشاهير على ماحدث وأعربوا عن حزنهم الشديد على هذا الحادث ومانجم عنه من مصابين وقتلى.