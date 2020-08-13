رطوبة 80%.. الأرصاد تحذر من الخروج وقت الظهيرة

الخميس 13/أغسطس/2020 - 08:14 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 13 أغسطس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الخميس نهارًا

شبورة مائية صباحًا، وطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الغربية.

طقس حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء.

طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الخميس ليلًا

 طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري.

طقس لطيف على السواحل الشمالية.

طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية

 أمطار خفيفة إلى متوسطة (20% تقريبًا) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية.

 نشاط رياح على خليج السويس يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

الوصف الفني لخرائط الطقس

يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما تتأثر باقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.


وتتوقع الهيئة أن تزيد معدلات الرطوبة لتصل الي 80%، محذرة من خروج المواطنين وقت الظهيرة.

وعن درجات الحرارة، الخميس بالقاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجات، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجات، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجات، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 27 درجات، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجات، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة.
رطوبة 80%.. الأرصاد تحذر من الخروج وقت الظهيرة
رطوبة 80%.. الأرصاد تحذر من الخروج وقت الظهيرة

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