شاهد.. أحمد موسى: "رمضان صبحي ساب الأهلي اللي عمله تمن وقيمة"
الخميس 13/أغسطس/2020 - 01:36 ص
أمنية فوزي
هنأ الإعلامي أحمد موسى، النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بافتتاح الاستاد الجديد «السلام سابقًا».
وأضاف موسى، على قناة صدى البلد أن الأهلي لا يقف على أي لاعب ويصنع النجوم وليس العكس، مشيرًا إلى أن اللاعب يصل الأهلي مقابل 13 ألف دولار، ويرحل بملايين الجنيهات الأسترليني، وبمجرد ارتداءه قميص الأهلي يصبح له أسمًا. واستكمل أن الأهلي صنع نجومًا عديدة، وعندما رحلوا عنه اختفوا ولا نعلم عنهم شيئًا، موضحًا أنه حتى إذا رحل اللاعب عن القلعة الحمراء مقابل الملايين، سيخسر الكثير من حب ملايين الجماهير والشهرة البطولات والاحترام.
وقال موسى: «هفضل أحب الأهلي وأحب اللي يحبه وأسانده، واللي بيخسر الأهلي بيخسر كثير جدًا على رأسها الجمهور والاسم».
وتابع أن الأهلي صنع رمضان صبحي ولغيره ثمن وقيمة وصنع نجوميته، وفاجئنا برحيله على الرغم من توصل النادي لاتفاق مع ناديه، مضيفًا أنه لو رحل 40 لاعبًا مثل رمضان صبحي لن يتأثر الأهلي برحيلهم.
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كشف النادي الأهلي، اليوم الأربعاء، عن رحيل رمضان صبحي المعار من هدرسفيلد الإنجليزي، بشكل نهائي، بناء على رغبة اللاعب في الانتقال إلى بيراميدز.
وأكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، أن رمضان صبحي لم يخطئ مع الأهلي، أو حتى جماهيره، ووجه كل اللوم على إدارة الأحمر، مشيرا إلى أنها تتحمل الخطأ الأكبر بسبب سوء إدارة ملف تجديد إعارته.
وأشار ميدو في تصريحات عبر برنامجه "أوضة اللبس"، إلى أن رمضان من الممكن أن يغير وجهته خلال الأيام المقبلة، بعدما وقع على عقود انضمامه لبيراميدز.
وشدد على أن هيدرسلفيد هو الطرف الأقوى حاليا، حيث أنه يستغل صراع الأندية لضم رمضان صبحي، من أجل كسب أعلى رقم، موضحا أن بيراميدز سيقوم بنفي خبر توقيع رمضان لأن الأمور لم تنته بشكل نهائي.
وتابع: "البعض راهن على سقوط بيراميدز بعد رحيل المستشار تركى آل الشيخ ولكن الأمور لم تتغير وممدوح عيد نجح في مهمته وأصبح بيراميدز عملاق في التعاقد مع اللاعبين حتى لو كانوا في صفوف الأهلي والزمالك".
وأوضح أن رمضان صبحي حاليا في موقف ضعيف، وأن البعض سيحاول أن يتحصل على بعض المصالح لدى جمهور الأهلي على حسابه، مؤكدا أنه من حق كل لاعب أن يبحث عن تأمين مستقبله ويبحث عن العرض الأفضل له في السوق.
وكشف ميدو أن المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز السابق، أبلغه بأنه ليس له يد في رحيل رمضان صبحي عن الأهلي.
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