شاهد.. أحمد موسى: "رمضان صبحي ساب الأهلي اللي عمله تمن وقيمة"

هنأ الإعلامي أحمد موسى، النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بافتتاح الاستاد الجديد «السلام سابقًا».





وأضاف موسى، على قناة صدى البلد أن الأهلي لا يقف على أي لاعب ويصنع النجوم وليس العكس، مشيرًا إلى أن اللاعب يصل الأهلي مقابل 13 ألف دولار، ويرحل بملايين الجنيهات الأسترليني، وبمجرد ارتداءه قميص الأهلي يصبح له أسمًا. واستكمل أن الأهلي صنع نجومًا عديدة، وعندما رحلوا عنه اختفوا ولا نعلم عنهم شيئًا، موضحًا أنه حتى إذا رحل اللاعب عن القلعة الحمراء مقابل الملايين، سيخسر الكثير من حب ملايين الجماهير والشهرة البطولات والاحترام.





وقال موسى: «هفضل أحب الأهلي وأحب اللي يحبه وأسانده، واللي بيخسر الأهلي بيخسر كثير جدًا على رأسها الجمهور والاسم».





وتابع أن الأهلي صنع رمضان صبحي ولغيره ثمن وقيمة وصنع نجوميته، وفاجئنا برحيله على الرغم من توصل النادي لاتفاق مع ناديه، مضيفًا أنه لو رحل 40 لاعبًا مثل رمضان صبحي لن يتأثر الأهلي برحيلهم.



