إيسكو يقرر البقاء مع ريال مدريد ويرفض عرض يوفنتوس

الخميس 13/أغسطس/2020 - 12:10 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
إيسكو يقرر البقاء مع ريال مدريد ويرفض عرض يوفنتوس
قرر صانع ألعاب فريق ريال مدريد، فرانشيسكو إيسكو البقاء في صفوف النادي الملكي، خلال فترة  الإنتقالات المقبلة.

وينتهي عقد إيسكو مع ريال مدريد في 2022، ورغم تبقي عامين فقط على نهاية عقده، إلا أن إدارة الفريق الملكي لم تعرض عليه التجديد.

ولكن برغم الظروف المحيطة باللاعب، ورغم توافر العروض الخارجية، قرر الإسباني فرانشيسكو إيسكو أغلق ملف الرحيل عن ريال مدريد وأعلن عدم رحيله عن الفريق.

وأبلغ إيسكو والده والذي يعمل كوكيل لأعماله بعدم نيته بالرحيل عن ريال مدريد، كما أخبره بعدم الإستماع والاهتمام بلعروض المقدمة من أجله ضمه هذا الصيف.

ووفقاً لما ورد بعدة تقارير في الفترة الأخيرة بأن يوفنتوس تحت قيادة المدرب الجديد أندريا بيرلو، يستهدف التوقيع مع إيسكو في فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وجاء صاحب الـ28 عاماً ريال مدريد منذ 2013، وخاض مع الفريق الأبيض 307 مباراة وسجل 51 هدفاً وصنع 54، وينتهي عقده في 2022.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوفنتو ريال مدريد ايسكو انتقالات الدوري الإسباني

أخبار تهمك

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

منذ حوالي 15 ساعة

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

منذ حوالي 19 ساعة

شاهد.. برلماني يفجر مفاجأة عن عدد الأصوات الباطلة في انتخابات "الشيوخ"

منذ أقل من نصف ساعة

"خبطتين في الرأس توجع".. الأهلي يخسر صفقتين ناريتين في 24 ساعة

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يكشف كواليس رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

استغلوا عملهم.. تطورات جديدة في سرقة فيلا محمود الخطيب

منذ حوالي 11 ساعة

التفاصيل الكاملة.. كواليس صفقة انتقال رمضان صبحي لبيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

ميدو: رمضان صبحي وقع لبيراميدز.. واللاعب لم يخطيء في حق الأهلي

منذ 38 دقيقة

رقم لا يُصدق.. كم كلف رمضان صبحي الأهلي في المباراة الواحدة؟

منذ ساعتين و 39 دقيقة

الكشف عن تفاصيل تعاقد بيراميدز مع رمضان صبحي

منذ ساعة الا ربع

ميدو يكشف خطأ الأهلي في إدارة ملف التعاقد مع رمضان صبحي

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على رحيل رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تفاصيل انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة: تسجيل 129 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

منذ ساعة و 14 دقيقة

خليفة صلاح.. أسطورة ليفربول يرغب في للتعاقد مع فيراري الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

أكسفورد تحسم الجدل بخصوص الموجة الثانية من فيروس كورونا بمصر

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

ريال مدريد يتخلص من أهم أزماته

ريال يحدد شروطه لبيع إيسكو في الصيف

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء.. الملكي ينتصر على برشلونة في الصفقة الكبري وتحديد أسماء الراحلين

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء.. الملكي يترك صفقته الكبري لبرشلونة وزيدان يحدد قائمة الراحلين والقادمين

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء.. الملكي يحصل على صفقته الكبري والكشف عن تفاصيل عرض الريال الضخم لمبابي

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء.. الملكي يحسم أهم صفقتين ويقترب من صفقة القرن المُنتظرة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:25 م

الصحة: تسجيل 129 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

"خبطتين في الرأس توجع".. الأهلي يخسر صفقتين ناريتين في 24 ساعة

08:59 م

شوبير يكشف كواليس رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

11:01 م

شاهد.. برلماني يفجر مفاجأة عن عدد الأصوات الباطلة في انتخابات "الشيوخ"

12:16 ص

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على رحيل رمضان صبحي

08:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان