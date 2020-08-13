إيسكو يقرر البقاء مع ريال مدريد ويرفض عرض يوفنتوس

قرر صانع ألعاب فريق ريال مدريد، فرانشيسكو إيسكو البقاء في صفوف النادي الملكي، خلال فترة الإنتقالات المقبلة.





وينتهي عقد إيسكو مع ريال مدريد في 2022، ورغم تبقي عامين فقط على نهاية عقده، إلا أن إدارة الفريق الملكي لم تعرض عليه التجديد.





ولكن برغم الظروف المحيطة باللاعب، ورغم توافر العروض الخارجية، قرر الإسباني فرانشيسكو إيسكو أغلق ملف الرحيل عن ريال مدريد وأعلن عدم رحيله عن الفريق.





وأبلغ إيسكو والده والذي يعمل كوكيل لأعماله بعدم نيته بالرحيل عن ريال مدريد، كما أخبره بعدم الإستماع والاهتمام بلعروض المقدمة من أجله ضمه هذا الصيف.





ووفقاً لما ورد بعدة تقارير في الفترة الأخيرة بأن يوفنتوس تحت قيادة المدرب الجديد أندريا بيرلو، يستهدف التوقيع مع إيسكو في فترة الميركاتو الصيفي المقبل.



