عاجل.. تعرف على مكافأة شيخ الازهر للأولى على مستوى الجمهورية فى الثانوية الازهرية (فيديو وصور)

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قالت ندا محمد حامد فرحات، الاولى على مستوى الجمهورية فى الثانوية الازهرية، أن الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر وعدها بهدية رحلة عمرة مجانية لها ووالدتها، عقب فتح رحلات العمرة من جديد فى السعودية



وكانت حالة من الفرحة العارمة سيطرت على منزل الطالبة ندا محمد حامد فرحات، بقرية إخناوي التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، والحاصلة على المركز الأول بالشهادة الثانوية الأزهرية بمجموع 650 من 650 بنسبة مئوية 100%.



وقالت ندا محمد حامد فرحات الأولى في الثانوية الأزهرية انها تلقت خبر حصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية وضمن العشرة الأوائل من فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب من خلال اتصال تليفوني الساعة الثانية ظهرا مشيرا إلى أنها كانت في غاية السعادة والفرح والسرور.



وأشارت "الأولى" في الثانوية الأزهرية، أنة عقب محادثتها مع شيخ الأزهر حدث والدتها تليفونيا ووعدها بعمره هدية النجاح والتفوق.



وأكدت الأولى في الثانوية الأزهرية مكرر أنها كانت تذاكر فى بداية العام الدراسى 6 ساعات، وازداد الأمر إلى 8 ساعات ثم 12 ساعة فى أوقات الامتحانات، مشيرًا إلى أنها تعمل بمبدأ التحصيل والعمل على تحديد كمية من المذاكرة نقوم بجمعها وتحصيلها على مدار الأسبوع، تحت مؤشر تحديد الأهداف بداية من أول يوم بالدراسة.



وأشارت أن الدراسة بالأزهر من أهم أنواع الدراسات وأن من يقول بان الدراسة به صعبة لا يعى جيدًا أن العقل المصرى قادر على التحصيل مهما كانت نوع الدراسة، مقدما النصيحة لأولياء الأمور بأن يكون هناك اعتناء بالدراسة بالأزهر، وأن يكون هناك إقبال على الدراسة به.



وتابعت أن حفظ القرأن الكريم سبب التقدم والنجاح والتفوق والنهوض بالأمة وتحقيق التقدم والرقى لها وكان الداعم لها ومن اسباب تفوقها وسر نجاحها وانها من خلاله حققت حلمها وهو الالتحاق بكلية الطب.



وكشفت الطالبة المتفوقة عن سبب ارتدائها نظارة سمراء:قائلة انها أجريت عملية تصحيح نظر في قرنية العين منذ 4 أيام



وأكدت والدة ندا محمد حامد فرحات أن والدها توفي وعمرها 4 شهور وانها عملت في جميع المجالات لتقوم بتربياتها من عاملة في مستشفى المنشاوى الي العمل في دار أيتام حتى قمت بفتح محل ملابس لكي استطيع تربيتها هيا وشقيقتها الصغرى في الصف الثاني الإعدادي.



وأشارت الأم أن الله عزوجل توجها بتاج تفوق نجلتها وحصولها على المركز الأول والعمرة التي حصلت عليها من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.