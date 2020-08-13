ميدو: رمضان صبحي وقع لبيراميدز.. واللاعب لم يخطيء في حق الأهلي

الخميس 13/أغسطس/2020 - 12:02 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي


كشف النادي الأهلي، اليوم الأربعاء، عن رحيل رمضان صبحي المعار من هدرسفيلد الإنجليزي، بشكل نهائي، بناء على رغبة اللاعب في الانتقال إلى بيراميدز.

وأكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، أن رمضان صبحي لم يخطئ مع الأهلي، أو حتى جماهيره، ووجه كل اللوم على إدارة الأحمر، مشيرا إلى أنها تتحمل الخطأ الأكبر بسبب سوء إدارة ملف تجديد إعارته.

وأشار ميدو في تصريحات عبر برنامجه اوضة اللبس، إلى أن رمضان من الممكن أن يغير وجهته خلال الأيام المقبلة، بعدما وقع على عقود انضمامه لبيراميدز.

وشدد على أن هيدرسلفيد هو الطرف الأقوى حاليا، حيث أنه يستغل صراع الأندية لضم رمضان صبحي، من أجل كسب أعلى رقم، موضحا أن بيراميدز سيقوم بنفي خبر توقيع رمضان لأن الأمور لم تنته بشكل نهائي.

وتابع، "البعض راهن على سقوط بيراميدز بعد رحيل المستشار تركى آل الشيخ ولكن الأمور لم تتغير وممدوح عيد نجح في مهمته وأصبح بيراميدز عملاق في التعاقد مع اللاعبين حتى لو كانوا في صفوف الأهلي والزمالك ".

وأوضح أن رمضان صبحي حاليا في موقف ضعيف، وأن البعض سيحاول أن يتحصل على بعض المصالح لدى جمهور الأهلي على حسابه، مؤكدا أنه من حق كل لاعب أن يبحث عن تأمين مستقبله ويبحث عن العرض الأفضل له في السوق.

وكشف ميدو أن المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز السابق، أبلغه بأنه ليس له يد في رحيل رمضان صبحي عن الأهلي.

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