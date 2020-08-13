"القومي للإعاقة": تلقينا ١٢٧ اتصالا هاتفيا من الناخبين خلال يومين

أنهت غرفة عمليات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، متابعتها لانتخابات مجلس الشيوخ، بالتزامن مع غلق باب اللجان الانتخابية أمام الناخبين.





ورصدت الغرفة من خلال متابعيها وعددهم 107 متابعين، سير العملية الانتخابية في جميع اللجان وعلى مستوى 20 محافظة، وتلقي التقارير الخاصة برصد التيسيرات التي كفلتها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة، وحثهم على ممارسة حقهم الدستوري، في الإدلاء بأصواتهم بكل حرية وسهولة ويسر.





من جانبها، رصدت غرفة العمليات، إقبال الأشخاص ذوي الإعاقة على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، خاصة في اللجان التي توافر فيها التنظيم وإجراءات التأمين الجيد من قبل رجال الجيش والشرطة، واللجان الموجودة بالأدوار الأرضية.





وبلغت عدد الاتصالات التليفونية التي تلقتها غرفة العمليات خلال يومي الانتخابات 127 اتصالا هاتفيًا، انحصرت فيها أغلب استفسارات الناخبين من ذوي الإعاقة عن مقار لجانهم الانتخابية ، ومدى إمكانية تصويت المغتربين بأماكن تواجدهم، فضلًا عن مدى توافر وسائل المواصلات الخاصة بهم، بالإضافة إلى الشكاوى المتعلقة بنقص بعض الكراسي المتحركة في بعض اللجان الانتخابية ، ووجود بعض اللجان في الأدوار العلوية.





وتعاملت غرفة عمليات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بشكل فوري مع شكاوى الناخبين من ذوي الإعاقة التي استقبلتها، من خلال إبلاغها للهيئة الوطنية للانتخابات وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية للعمل على حلها وتذليلها.



