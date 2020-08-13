"القومي للإعاقة": تلقينا ١٢٧ اتصالا هاتفيا من الناخبين خلال يومين

الخميس 13/أغسطس/2020 - 01:04 ص
غرفة متابعة المجلس القومي للإعاقة
غرفة متابعة المجلس القومي للإعاقة
أسماء قورة
أنهت غرفة عمليات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، متابعتها لانتخابات مجلس الشيوخ، بالتزامن مع غلق باب اللجان الانتخابية أمام الناخبين.

ورصدت الغرفة من خلال متابعيها وعددهم 107 متابعين، سير العملية الانتخابية في جميع اللجان وعلى مستوى 20 محافظة، وتلقي التقارير الخاصة برصد التيسيرات التي كفلتها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة، وحثهم على ممارسة حقهم الدستوري، في الإدلاء بأصواتهم بكل حرية وسهولة ويسر.

من جانبها، رصدت غرفة العمليات، إقبال الأشخاص ذوي الإعاقة على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، خاصة في اللجان التي توافر فيها التنظيم وإجراءات التأمين الجيد من قبل رجال الجيش والشرطة، واللجان الموجودة بالأدوار الأرضية.

وبلغت عدد الاتصالات التليفونية التي تلقتها غرفة العمليات خلال يومي الانتخابات 127 اتصالا هاتفيًا، انحصرت فيها أغلب استفسارات الناخبين من ذوي الإعاقة عن مقار لجانهم الانتخابية، ومدى إمكانية تصويت المغتربين بأماكن تواجدهم، فضلًا عن مدى توافر وسائل المواصلات الخاصة بهم، بالإضافة إلى الشكاوى المتعلقة بنقص بعض الكراسي المتحركة في بعض اللجان الانتخابية، ووجود بعض اللجان في الأدوار العلوية.

وتعاملت غرفة عمليات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بشكل فوري مع شكاوى الناخبين من ذوي الإعاقة التي استقبلتها، من خلال إبلاغها للهيئة الوطنية للانتخابات وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية للعمل على حلها وتذليلها.

ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ
وانطلق أمس الثلاثاء ماراثون التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر تحت إشراف 18 ألف قاضٍ، موزعين على اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع حالة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية لتسهيل وإدارة العملية الانتخابية، بعد أن انتهت الأجهزة الأمنية من خطة تأمين اللجان.

ويحق لنحو 63 مليون ناخبًا مصريًا مقيدًا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.

وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الاثنين في تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلى لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.
"القومي للإعاقة": تلقينا ١٢٧ اتصالا هاتفيا من الناخبين خلال يومين
"القومي للإعاقة": تلقينا ١٢٧ اتصالا هاتفيا من الناخبين خلال يومين
"القومي للإعاقة": تلقينا ١٢٧ اتصالا هاتفيا من الناخبين خلال يومين
"القومي للإعاقة": تلقينا ١٢٧ اتصالا هاتفيا من الناخبين خلال يومين
"القومي للإعاقة": تلقينا ١٢٧ اتصالا هاتفيا من الناخبين خلال يومين
"القومي للإعاقة": تلقينا ١٢٧ اتصالا هاتفيا من الناخبين خلال يومين
"القومي للإعاقة": تلقينا ١٢٧ اتصالا هاتفيا من الناخبين خلال يومين
"القومي للإعاقة": تلقينا ١٢٧ اتصالا هاتفيا من الناخبين خلال يومين

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر انتخابات مجلس الشيوخ 2020 اللجان الانتخابيه الفجر الشيوخ 2020 التصويت بالخارج إنتخابات الشيوخ

أخبار تهمك

استغلوا عملهم.. تطورات جديدة في سرقة فيلا محمود الخطيب

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على رحيل رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس الإنتاج الحربى يصدم جماهير الأهلي بشأن الاستاد

منذ أقل من ساعة

عاجل - تفاصيل انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

"خبطتين في الرأس توجع".. الأهلي يخسر صفقتين ناريتين في 24 ساعة

منذ حوالي 5 ساعات

خليفة صلاح.. أسطورة ليفربول يرغب في للتعاقد مع فيراري الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

منذ حوالي 21 ساعة

الصحة: تسجيل 129 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

منذ ساعتين و 47 دقيقة

شاهد.. برلماني يفجر مفاجأة عن عدد الأصوات الباطلة في انتخابات "الشيوخ"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

منذ حوالي 17 ساعة

التفاصيل الكاملة.. كواليس صفقة انتقال رمضان صبحي لبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يكشف كواليس رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

ميدو يكشف خطأ الأهلي في إدارة ملف التعاقد مع رمضان صبحي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

أحمد موسى يفتح النار على رمضان صبحي ويوجه طلب للأهلي (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

مانشستر يونايتد يعود لاستهداف نجم برشلونة

منذ ساعة الا ربع

أكسفورد تحسم الجدل بخصوص الموجة الثانية من فيروس كورونا بمصر

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بالهرم

توافد عشرات الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بالجيزة

توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الشيوخ 2020 بالحوامدية

توافد عشرات الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الشيوخ 2020 ببولاق الدكرور

إقبال الناخبين على لجان قنا قبل غلق باب التصويت

المجلس القومي: إقبال كبير لذوي الإعاقة بانتخابات الشيوخ (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:59 م

"خبطتين في الرأس توجع".. الأهلي يخسر صفقتين ناريتين في 24 ساعة

الصحة: تسجيل 129 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

11:25 م

شوبير يكشف كواليس رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

11:01 م

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على رحيل رمضان صبحي

08:16 م

رئيس الإنتاج الحربى يصدم جماهير الأهلي بشأن الاستاد

01:24 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان