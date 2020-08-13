محافظ الدقهلية: المواطنون ظهروا بشكل مشرف في الانتخابات (فيديو)

الخميس 13/أغسطس/2020 - 02:59 ص
أيمن مختار
أيمن مختار
أمنية فوزي
قال أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن المحافظة وفرت جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية في جميع اللجان، وتوفير الكمامات والمطهرات للناخبين، للحفاظ عليهم خلال الإدلاء بأصواتهم.

وأضاف "مختار"، خلال لقاء مع قناة "صدى البلد"، في تغطيتها الخاصة لانتخابات مجلس الشيوخ، أن أهالي محافظة الدقهلية ظهروا بشكل مشرف، وحضر المواطنين من جميع الفئات العمرية على رأسهم الشباب والمرأة المصرية التي شاركت بشكل مشرف.

وواصل محافظ الدقهلية، أن مشاركة المرأة المصرية في هذا العُرس الديمقراطي ليس غريبًا عليها، ودائمًا ما تكون قائدة ورائدة وتمثل أكثر من نصف المجتمع، مشيرًا إلى أن مختلف الأعمار السنية شارك وأدلى بصوته بحرية شديدة في هذا العُرس الديمقراطي الكبير.

وتابع، أن غرفة العمليات بالمحافظة مكونة من نائب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير المساعد، ومسئولو كل المديريات، لحل أي أزمة تواجه الغرفة أو الانتخابات على مدار اليوم، وتمت العملية الانتخابية في سلاسة ويسر.

ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ
وانطلق أمس الثلاثاء ماراثون التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر تحت إشراف 18 ألف قاضٍ، موزعين على اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع حالة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية لتسهيل وإدارة العملية الانتخابية، بعد أن انتهت الأجهزة الأمنية من خطة تأمين اللجان.

ويحق لنحو 63 مليون ناخبًا مصريًا مقيدًا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.

وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الاثنين في تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلى لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أن اللجان الانتخابية والبالغ عددها 14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية بدأت العمل في موعدها لاستقبال المواطنين دون أي معوقات، مؤكدة على انتظم العمل في معظم اللجان الانتخابية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات بأن القضاة المشرفين على عمليات التصويت تسلموا أول أمس الاثنين الأوراق الانتخابية من المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى المستلزمات الوقائية من فيروس كورونا ومنها الكمامات والكحول والصابون والقفازات اليدوية، وتوجهوا إلى لجانهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم وقاموا بفتح اللجان وإثبات الإجراءات اللازمة في محاضر رسمية.

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