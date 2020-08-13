شاهد.. برلماني يفجر مفاجأة عن عدد الأصوات الباطلة في انتخابات "الشيوخ"

قال النائب علاء عابد، عضو مجلس النواب، إن الإقبال في اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ، غير عادي، وحرص الكثير من المواطنين على الإدلاء بأصواتهم.





وأضاف "عابد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، على قناة صدى البلد الفضائية، أن عدد الأصوات الباطلة سيكون كبير بسبب كِبر حجم الورقة وكثافة المرشحين، لا سيما أنها كبيرة للغاية وتحتوي على رموز عديدة، الأمر الذي كان عائقًا أمام من لم يصبهم الحظ في التعليم.





واستكمل عضو مجلس النواب، أن الجيزة ستحقق مفاجأة مدوية بنسبة المشاركة الكبيرة، موضحًا أن غرفة العمليات تلقت شكاوى من كبار السن والسيدات بشأن التكدس الكبير، وطالبوا بمزيد من اللجان، للإدلاء بأصواتهم لتجنب الزحام.





ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ

وانطلق أمس الثلاثاء ماراثون التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر تحت إشراف 18 ألف قاضٍ، موزعين على اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع حالة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية لتسهيل وإدارة العملية الانتخابية، بعد أن انتهت الأجهزة الأمنية من خطة تأمين اللجان.





ويحق لنحو 63 مليون ناخبًا مصريًا مقيدًا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.





وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الاثنين في تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلى لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.





وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أن اللجان الانتخابية والبالغ عددها 14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية بدأت العمل في موعدها لاستقبال المواطنين دون أي معوقات، مؤكدة على انتظم العمل في معظم اللجان الانتخابية.



