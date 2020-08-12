محافظ أسوان: الحرارة وكورونا لم تمنعا المواطن من المشاركة في الانتخابات (فيديو)

Advertisements

قال أشرف عطية، محافظ أسوان، إن المحافظة اهتمت بالإجراءات الاحترازية للخروج من الانتخابات بأفضل شكل في جميع اللجان، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي راحة المواطن وتذليل العقبات أمامه.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى خلال التغطية الخاصة لانتخابات مجلس الشيوخ على قناة «صدى البلد»، أن درجة الحرارة بالمحافظة، وجائحة كرورنا، لم تمنعا أهالي المحافظة من المشاركة في العملية الانتخابية.





وتابع محافظ أسوان، أن الإقبال الثلاثاء كان أقل من اليوم، إلا أن إحساس المواطن بالانتماء أمر رائع، وأهالي المحافظة يعتبرون هذا الحدث «عيد» باحتفالات رائعة وأغاني وطنية أمام اللجان، فضلًا عن أنه ليس هناك أي خروقات أو رصد أي مشكلة في هذه العملية الانتخابية.



واختتم حديثه أن السيدات تواجدوا بشكل مكثف للغاية منذ بدء العملية الانتخابية أمس، بالإضافة لكبار السن، وانضم إليهم الشباب اليوم، وحرصوا على التواجد منذ صباح اليوم بكثافة، مشيرًا إلى أن المجتمع المدني له دوره الرائع في المحافظة، ورصدنا ذلك في جائحة كورونا، بتوصيل العلاج وأجهزة التنفس الاصطناعي إلى المنازل.





وانطلق أمس الثلاثاء ماراثون التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر تحت إشراف 18 ألف قاضٍ، موزعين على اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع حالة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية لتسهيل وإدارة العملية الانتخابية، بعد أن انتهت الأجهزة الأمنية من خطة تأمين اللجان.



ويحق لنحو 63 مليون ناخبًا مصريًا مقيدًا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.



وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الاثنين في تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلى لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.



وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أن اللجان الانتخابية والبالغ عددها 14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية بدأت العمل في موعدها لاستقبال المواطنين دون أي معوقات، مؤكدة على انتظم العمل في معظم اللجان الانتخابية.



وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات بأن القضاة المشرفين على عمليات التصويت تسلموا أول أمس الاثنين الأوراق الانتخابية من المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى المستلزمات الوقائية من فيروس كورونا ومنها الكمامات والكحول والصابون والقفازات اليدوية، وتوجهوا إلى لجانهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم وقاموا بفتح اللجان وإثبات الإجراءات اللازمة في محاضر رسمية.