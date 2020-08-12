أحمد فلوكس لـ"الإبراشى": "متلبسنيش أنا مشتمتش هانى شاكر"

Advertisements

قال الفنان أحمد فلوكس، إنه تقدم بالاعتذار للفنان هانى شاكر مرتين ولم يقصد بانتقاده نقيب الموسيقيين فقط بل كل من "قلبو السوشيال ميديا على شخص ميعرفهوش"، مشددًا على أنه لم يتطاول على أمير الغناء العربى، وتابع:"أنا مين علشان اتطاول على هانى شاكر".



وأضاف "فلوكس"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن ما كتبه بشأن انتقاد من قاموا بنعى اليوتيوبر الراحل، كان به بعض الحدة، ولكن لا يحمل الإهانة أو السب لأحد.





من جانبه علق "الإبراشى"، قائلًا: نقابة المهن التمثيلية استشعروا أن كلامك يحمل سب وتجريج وإهانة، في قيمة وقامة كبيرة مثل الفنان هانى شاكر، ولذلك بادرت بالأعتذار، فقاطعه "فلوكس"، قائلًا:" متلبسنيش أنا مشتمتش هانى شاكر..أنا كتبت بحدة..ومينفعش انى أكون سبب حزن قامة كبيرة زى هانى شاكر"







هذا وعلق الفنان أحمد فلوكس، على تصريحات نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر ضده في برنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر شاشة "الأولى المصرية".



وكتب أحمد فلوكس، منشورًا، عبر حسابه الشخصي، بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جاء فيه: "أنا مش هرد علي كلام استاذ هاني شاكر.. لأنه قامة كبيرة ولايمكن أبدا أقول كلمه بعد كلامه".





وأضاف: "أنا وجهة نظري كانت واضحة حتي لو اضايق فله الحق وله كل الحب"، كما أكد "أرفض نهائيًا الظهور في برنامج وائل الإبراشي للرد علي كلام نقيب الموسيقين".





وتابع: "الموضوع بالنسبالي اتقفل وقدمت اعتذار والاستاذ الكبير يقول ما يحلو له وعلينا الصمت وعدم الرد فلا كلام بعد الكبير سواء الدكتور اخي الاكبر تالدكتور أشرف ذكةي او أخونا الاكبر قيمة ومقامًا ونجومي وتاريخ الاستاذ هاني شاكر..الموضوع اتقفل وخلص.. شكرا".



