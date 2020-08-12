مايا مرسي: المرأة شرفت مصر في انتخابات مجلس الشيوخ

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 11:32 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
وجهت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة التحية لسيدات مصر لمشاركتهن بقوة في انتخابات مجلس الشيوخ، قائلة: "المرأة شرفت مصر في انتخابات مجلس الشيوخ".


وقالت مايا مرسي، خلال مداخلة عبر زوم، لبرنامج مساء دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، إن مشاركة المرأة في انتخابات مجلس الشيوخ لصنع مستقبل مصر، موجهة التحية لـ91 امرأة خاضت انتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية.

وتابعت: "المرأة المصرية تأكدت من وجود إرادة سياسية تساندها ونتوقع زيادة مشاركة المرأة في أى انتخابات قادمة".

وفيما يتعلق بالشكاوى التي تلقتها غرفة العمليات التي شكلها المجلس القومى للمرأة، أوضحت أن معظم الشكاوي كانت تتعلق بعدم قرب لجان انتخابات مجلس الشيوخ من الناخبين.

وأشادت مايا مرسي بالإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الناخبين.


وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، منذ قليل، انتهاء التصويت في اليوم الثاني والأخير من الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، وغلق اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية في تمام الساعة التاسعة مساء مع السماح لأخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي، وبدء عمليات الفرز في داخل اللجان.


وانطلق أمس الثلاثاء ماراثون التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر تحت إشراف 18 ألف قاضٍ، موزعين على اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع حالة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية لتسهيل وإدارة العملية الانتخابية، بعد أن انتهت الأجهزة الأمنية من خطة تأمين اللجان.

ويحق لنحو 63 مليون ناخبًا مصريًا مقيدًا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.

وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الاثنين في تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلى لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أن اللجان الانتخابية والبالغ عددها 14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية بدأت العمل في موعدها لاستقبال المواطنين دون أي معوقات، مؤكدة على انتظم العمل في معظم اللجان الانتخابية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات بأن القضاة المشرفين على عمليات التصويت تسلموا أول أمس الاثنين الأوراق الانتخابية من المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى المستلزمات الوقائية من فيروس كورونا ومنها الكمامات والكحول والصابون والقفازات اليدوية، وتوجهوا إلى لجانهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم وقاموا بفتح اللجان وإثبات الإجراءات اللازمة في محاضر رسمية.

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