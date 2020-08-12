ولاية برازيلية تتعاقد مع روسيا بشأن لقاح كورونا الجديد

أعلنت السلطات بولاية بارانا البرازيلية، اليوم الأربعاء، عن اتفاق لها مع روسيا بشأن أول لقاح لفيرس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم، قد طوره مركز "غاماليا" البحثي للأوبئة والأحياء الدقيقة في روسيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم الثلاثاء، أن وزارة الصحة الروسية سجلت لقاحا روسيا للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد يعد الأول في العالم وأطلق عليه اسم "Sputnik V".

وقال وزير الصحة الروسية ميخائل موراشك، إن الإنتاج التسلسلي للقاح سينطلق على منصتين، وهما مركز "غاماليا" وشركة "بينوفارم" لصناعة الأدوية، وتأتي البرازيل بين أكثر من 20 دولة أعربت اهتمامها باقتناء اللقاح الروسي.

وجرى تطوير اللقاح داخل مركز "غاماليا" الروسي لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، وقد تم تسجيله بعد مروره بتجارب سريرية بمشاركة متطوعين، وأطلق عليه اسم "سبوتنيك - في" (Sputnik V)، نسبة إلى أول قمر صناعي في العالم أطلقه الاتحاد السوفيتي عام 1957.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 20,641 مليون إصابة، بينهم أكثر من 748 ألف حالة وفاة، وأكثر من 13,530 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.