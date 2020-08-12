شوبير يكشف كواليس رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 11:01 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
حسام مجدي
يستعد الإعلامي أحمد شوبير للكشف عن كواليس رحيل رمضان صبحي نجم النادي الأهلي والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

وقال شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منذ قليل: "حكاية رمضان صبحي وانقلاب اللحظات الأخيرة بالكامل في ملعب أون الساعة 11 تفاصيل مثيرة جدا".

وكشف النادي الأهلي اليوم الأربعاء في بيان رسمي عن اتخاذ رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي قرار بالرحيل عن القلعة الحمراء.

وأكد الأهلي في بيانه اليوم أن رمضان صبحي أخبرهم برغبته في الانضمام إلى صفوف نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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