باريس سان جيرمان يُنهي مغامرة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا ويتأهل لنصف النهائي
الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 10:57 م
تأهل باريس سان جيرمان الفرنسي إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه الصعب والمثير على حساب أتالانتا الإيطالي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات ربع نهائي دوري الأبطال.
على استاد "دا لوز" أو "النور" في العاصمة البرتغالية لشبونة ، عاقب سان جيرمان على عدم تركيزه الدفاعي في نهاية اللقاء وخطف بطاقة التأهل للمربع الذهبي بدوري الأبطال الأوروبي بفوز درامي على الفريق الإيطالي.
وكان أتالانتا في طريقه لحرمان منافسه الباريسي من مواصلة الطريق نحو حلم التتويج بلقب البطولة للمرة الأولى في التاريخ ولكن سان جيرمان قلب تأخره لفوز ثمين في الوقت القاتل.
وحسم أتالانتا الشوط الأول من المباراة بالهدف الذي سجله ماريو بازاليتش في الدقيقة 27 .
ولكن سان جيرمان رد بهدفين متتاليين سجلهما ماركوس كوريا في الدقيقة 90 والبديل إيريك ماكسيم تشوبو موتينج في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.
ويلتقي سان جيرمان في المربع الذهبي للبطولة مع الفائز من مباراة الغد بين أتلتيكو مدريد الإسباني ولايبزج الألماني في دور الثمانية للبطولة.
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