فريق برازيلي يحصل على موافقة بمشاركة أربعة لاعبين مصابين بفيروس «كورونا»

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 10:58 م
بوابة الفجر
وكالات

حصل نادي أتلتيكو جويانيينسي على تصريح بمشاركة أربعة لاعبين مصابين بفيروس "كورونا" خلال مباراة الفريق المرتقبة اليوم الأربعاء أمام فلامنجو في الدوري البرازيلي للعبة ، حسبما أفاد موقع "جلوبوسبورتي" البرازيلي على الانترنت.

 

وأوضح تقرير "جلوبوسبورتي" أن النادي ، الذي ينتمي لمدينة جويانيا بوسط البرازيل ، نال الموافقة على الدفع باللاعبين الأربعة الذين ثبتت إيجابية عيناتهم خلال اختبارات الكشف عن الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

 

وأكد النادي أن اللاعبين الأربعة وصلوا بالفعل للمرحلة الأخيرة من عملية التعافي من هذه العدوى بعدما استكملوا كل إجراءات الحجر الصحي خلال الفترة الماضية.

 

وأوضح التقرير أن السلطات البرازيلية وافقت على أنه لم يعد هناك أي مخاطر لنقل اللاعبين العدوى إلى آخرين.

 

وضربت 20 عينة إيجابية لفيروس "كورونا" المستجد بداية الموسم الحالي للدوري البرازيلي مطلع هذا الأسبوع وسط استمرار تفشي أزمة الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد لاسيما وأن البرازيل من أكثر دول العالم تضررا بالفيروس.

 

وكان عشرة لاعبين من فريق جوياس ثبت إصابتهم بالفيروس قبل مباراة فريقهم أمام ساو باولو والتي كانت مقررة يوم الأحد الماضي ثم تأجلت المباراة في النهاية علما بأن فعاليات الموسم الجديد انطلقت بالفعل مساء السبت الماضي.

 

وتأجلت مباراة في دوري الدرجة الثالثة بعد ثبوت إصابة 12 لاعبا من فريق سوسييداد إمبيراتريز.

 

وأشار تقرير إعلامي بالبرازيل إلى أن 150 لاعبا على الأقل من لاعبي فرق دوري الدرجة الأولى بالبرازيل تعرضوا للإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

 

وكسرت البرازيل حاجز الـ100 ألف وفاة بسبب مرض "كوفيد-19" الناتج عن فيروس "كورونا" المستجد كما بلغ عدد المصابين بهذا الفيروس في البرازيل أكثر من ثلاثة ملايين شخص.

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