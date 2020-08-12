بهذه الطريقة.. نوال الزغبي تساند وطنها لبنان

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 10:45 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ونشرت نوال الزغبي، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صور لها، عليها علم لبنان وعلقت قائله: "من قلبى سلام لبيروت".


وشاركت نوال الزغبي، في الموسم الرمضاني المنقضي، بأغنية "اتحاربت"، كتتر مسلسل "سلطانة المعز"، للفنانة غادة عبد الرازق، الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم.

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