بإطلالة جريئة.. مى الغيطى تشعل "إنستجرام"

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 10:35 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة مى الغيطى، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ونشرت مى الغيطى، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة جريئة، حيث اعتمدت على فستان أزرق مكشوف الصدر، ومكياج جريء أظهر ملامحها بشكل جيد.


وكانت أخر أعمال مى الغيطى، فيلم "بنات ثانوى"، بطولة جميلة عوض، محمد الشرنوبى، هنادى مهنا، محمد مهران، مايان السيد، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.

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