الخطيب يطمئن جماهير الأهلي على الحلم الكبير

قال محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، خلال كلمته في افتتاح استاد الأهلي الجديد بمدينة السلام، إن النادي يسير بخطوات جيدة في مشروع بناء استاده الخاص الذي يمتلكه.

وأكد الخطيب لأعضاء وجماهير الأهلي أن مجلس الإدارة يسعى بقوة لتحقيق حلم بناء الاستاد، الذي يمتلكه النادي ويحلم به كل الأهلاوية.

وتابع الخطيب: «جماهير وأعضاء النادي الأهلي أريد أن أقول لهم جميعًا إن استاد الأهلي بمدينة السلام مجرد خطوة، لكن عمر الأهلي ما هيتخلى عن حلمه إنه يكون له استاد يمتلكه.. وده قريب إن شاء الله».