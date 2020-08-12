تكريم متفوقي الثانوية العامة بإيبارشية شرق السكة

كرم قطاع كنائس شرق السكة الحديد للأقباط الارثوذكس بالقاهرة، اليوم الأربعاء، الحاصلين على مجموع ٩٠ ٪ من طلبة وطالبات الثانوية العامة من أبناء القطاع.





جاء ذلك وسط اجراءات وقائية مشددة طبقًا لقرار اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد والمعرف بكوفيد ١٩.





وعقد اللقاء بكنيسة الشهيد مارجرجس بأرض الجنينة، وخلاله قام نيافة الأنبا مارتيروس الأسقف العام للقطاع بتكريم المتفوقين.





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زار قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مركز التخاطب وتنمية المهارات بأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث استقبله نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة والمشرف على الأسقفية ذاتها.





والتقى قداسته بمجموعة من الأطفال الذين يتلقون جلسات تخاطب وتنمية مهارات، ودار بينه وبينهم حديث ودي.





وفي سياق آخر، استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بالمقر البابوي بالقاهرة، وفد من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والمركز.





وتكون الوفد من المهندس سامح سليم رئيس قطاع موارد البيانات بالمركز، والمهندس فايز رزق الله مسئول إقليمي شمال ووسط الصعيد.





يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وقعت بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري للملاحة الرياضية التابع لوزارة الشباب والرياضة، لإحياء المسار الملاحي لرحلة العائلة المقدسة، وذلك بالمقر البابوي بالكاتدرائية.



