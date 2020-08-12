"خبطتين في الرأس توجع".. الأهلي يخسر صفقتين ناريتين في 24 ساعة

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 08:59 م
بوابة الفجر
علاء خليف
خسر النادي الأهلي صفقتين من العيار الثقيل خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهم من أهم الصفقات التي كانت تستهدف إدارة القلعة الحمراء التعاقد معهما خلال فترة الانتقالات الصيفية، لتدعيم صفوف المارد الأحمر في الموسم الكروي الجديد.

وكان النادي الأهلي يستهدف بعض الصفقات القوية للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق بالموسم المقبل، ولكن شهد اليوم الأربعاء، فشل النادي بشكل رسمي ونهائي في حسم صفقتين ناريتين للفريق الأهلاوي بعد تحديد وجهتهما المقبلة بشكل رسمي والابتعاد عن القلعة الحمراء.

ستاندرليج البلجيكي يخطف الدبابة الكونغولية

الصفقة الأولي التي خسرها النادي الأهلي هو النجم الكونغولي جاكسون موليكا نجم فريق مازيمبي والذي ارتبط اسمه بقوة بالإنتقال لصفوف القلعة الحمراء في الموسم المقبل، لكن بطل الكونغو أعلن اليوم بشكل رسمي انتقال لاعبه إلي نادي ستاندرليج البلجيكي لمدة 4 مواسم مع خيار التمديد لموسم إضافي حال اتفاق الطرفين.

وكان موليكا على رأس الصفقات المستهدفة للنادي الأهلي نظرًا لما يمتلكه اللاعب من إمكانيات فنية وبدنية هائلة تجعله وقدرات تهديفية تجعله إضافة قوية لأي فريق يلعب ضمن صفوفه، مما جعل العديد من الأندية الأوروبية تسعي للحصول على خدماته خلال الفترة الماضية قبل أن يحسم النادي البلجيكي الصفقة لصالحه بعقد مدته 4 مواسم.

رمضان صبحي يصدم الأهلي ويختار بيراميدز

أما الصفقة الثانية التي خسرها النادي الأهلي وشكلت صدمة قوية للجماهير الحمراء، صفقة رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد تاون الإنجليزي والذي يلعب معارًا ضمن صفوف الفريق الأحمر، حيث رفض اللاعب الاستمرار بالقلعة الحمراء وأبلغ مسئولي النادي برغبته في الانتقال لنادي بيراميدز.

وأكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي أن إدارة القلعة الحمراء وافقت على الشروط المالية لنادي هيدرسفيلد بالتعاقد مع رمضان صبحي مقابل 3 مليون و250 ألف استرليني، ولكن اللاعب طلب مهلة للتفكير بعدها أبلغ مسئولي الأهلي برغبته في الانتقال لنادي بيراميدز، ليغلق النادي هذا الملف بشكل نهائي.

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