هل كوفيد 19 ينتهي بنهاية العام الجاري؟ "أكسفورد" تجاوب

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قال أحمد سالمان، المصري الوحيد بفريق أكسفورد لإنتاج لقاح كورونا، إن من المستحيل أن ينتهي فيروس كورونا بنهاية العام الجاري، مشيرًا ان ذلك حلم ولكن غير منطقي، وبناء على المعطيات الحالية شبه مستحيل أن ينتهي الفيروس بنهاية العام الجاري، ولكن الخوف أن تحدث موجة ثانية أعنف بدخول فصل الشتاء مثلما بدأت تظهر في أوروبا.



وأضاف "سالمان" في تصريح خاص إلى "الفجر"، نأمل بنهاية العام الجاري إنتاج اللقاح ويبدأ التعامل مع الفيروس بلقاح يتم تعميمه على مستوى كبير حتى نصل لهدف نهاية الفيروس.



وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 1109 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 54888 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 24 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 95834 حالة من ضمنهم 54888 حالة تم شفاؤها، و5059 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

