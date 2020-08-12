وزيرة الصحة تلتقي نظيرتها الجنوب سودانية

التقت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، نظيرتها في دولة جنوب السودان اليزابيث أشواي، للتباحث بشأن تطوير وتعزيز التعاون بين مصر وجنوب السودان في المجال الطبي.





وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه مساء اليوم الأربعاء، رسالة لرئيس جنوب السودان، سلفاكير مارديت، بالتأكيد على قوة ومتانة العلاقات الثنائية المصرية الجنوب سودانية.





كما توجه الوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، إلى دولة جنوب السودان في زيارة رسمية التقى خلالها الرئيس سلفاكير، وعدد من المسئولين في الدولة.