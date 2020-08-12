وزيرة الصحة تلتقي نظيرتها الجنوب سودانية
الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 07:35 م
أمنية فوزي
التقت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، نظيرتها في دولة جنوب السودان اليزابيث أشواي، للتباحث بشأن تطوير وتعزيز التعاون بين مصر وجنوب السودان في المجال الطبي.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه مساء اليوم الأربعاء، رسالة لرئيس جنوب السودان، سلفاكير مارديت، بالتأكيد على قوة ومتانة العلاقات الثنائية المصرية الجنوب سودانية.
كما توجه الوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، إلى دولة جنوب السودان في زيارة رسمية التقى خلالها الرئيس سلفاكير، وعدد من المسئولين في الدولة.
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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، وكذلك رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ورئيس الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة خطط تطوير الهيكل التنظيمي لقطاع الثروة المعدنية، حيث وجه الرئيس بصياغة رؤية استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين في مصر تهدف إلى تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، وتستكشف الثروات المعدنية على مستوى الجمهورية، وذلك وفق المحددات الحاكمة التي ترسخها الدولة في آليات العمل بتحقيق الحوكمة، والميكنة، والتنظيم الإداري الحديث.
وقد قامت وزيرة التخطيط خلال الاجتماع باستعراض أبرز محاور استراتيجية تطوير قطاع التعدين في ضوء رؤية مصر 2030؛ خاصةً ما يتعلق بزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل، إلى جانب تحويل الخامات المعدنية المستخرجة إلى منتجات متعددة من خلال الصناعات التحويلية، وكذا تعظيم الإنفاق على الاستكشاف وتخفيض حجم استيراد المواد الخام المعدنية، بالإضافة إلى مراعاة الجانب البيئي في الاستكشاف والاستخراج والتصنيع.
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