الإنتاج الثقافى ينعى الفنان سناء شافع

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 06:07 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، الفنان الكبير الدكتور سناء شافع، الذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز ٧٧ عاما .


وقال جلال، إنه يفتخر لكونه أحد تلاميذ الفنان الدكتور سناء شافع، الذين درسوا وتعلموا منه الكثير، وقد تخرج على يديه أجيال عديدة من الفنانين، استطاعوا أن يصلوا الى النجومية اليوم، وقد ترك لنا تراثا فنيا فى مختلف مجالات الفن، فى المسرح والتليفزيون والإذاعة والسينما، رحم الله الفنان سناء شافع وألهم أهله وأصدقائه ومحبينه الصبر والسلوان  .


الفنان الكبير "سناء شافع" هو مخرج مسرحي وممثل وأستاذ أكاديمي، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية وعمل مدرسا به وأصبح عميدا للمعهد، وشارك في رمضان الماضى بمسلسل "ليالينا 80" إخراج أحمد صالح، كما ظهر كضيف شرف في مسلسل "القمر آخر الدنيا" إخراج تامر حمزة.

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