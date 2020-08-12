محمد صبحي ينعي وفاة الراحل سناء شافع

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نعى الفنان محمد صبحي، وفاة الفنان سماء شافع وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





وكتب "صبحي" قائلا: "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.. رحل اليوم الصديق والزميل الفنان سناء شافع.. رحلة كفاح طويلة فى الفن والتدريس بالمعهد.. دعائى إلى الله لك بالرحمة والمغفرة وأن يسكنك فسيح جناته وللأسرة الصبر والسلوان".





يذكر أن الفنان سناء شافع قد تعرض لأزمة صحية في الفترة الأخيرة، مما أدت إلى وفاته عن عمر ناهز الـ77 عاما.