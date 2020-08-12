عائشة بن أحمد تنعي وفاة سناء شافع

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نعت الفنانة عائشة بن أحمد وفاة الفنان سناء شافع وذلك من خلال مشاركتها صوة جمعتهم معا من أحد الأعمال وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وكتبت "بن أحمد" قائله: "رحم الله استاذي العزيز، المبدع، الانسان الراقي والخلوق د سناء الشافع

في مكان افضل باذن الله".





يذكر أن الفنان سناء شافع توفى عن عالمنا اليوم، وذلك عقب تدهور حالته الصحية خلال الفترة الأخيرة وإجرائه بعض الفحوصات الطبية إلى أن وافته المنية عن عمر ناهز الـ77 عاما.