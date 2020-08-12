رئيس "الوفد": النسبة الأكبر لمجلس الشيوخ تكون بالتعيين.. والتحالف الانتخابي كان واجبًا (فيديو)

أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، على أهمية التحالف الانتخابي بالنسبة لقائمة انتخابات مجلس الشيوخ التي تجري حاليًا، مشيرًا إلى حالة التوافق والتناغم بين الأحزاب للوصول إلى هذه القائمة المكونة من 11 حزب كانت واجبة بالنسبة لهذه المرحلة التي تمر بها البلاد.





وقال أبو شقة في اتصال هاتفي ببرنامج "تغطية خاصة" المذاع على فضائية "صدى البلد" إن مجلس الشيوخ ذات طبيعة خاصة، لافتًا إلى أن المرشح على منصب القائمة له موصفات وعلى الفردي له موصفات.





وأشار إلى أن حزب الوفد يخوض الانتخابات على المقاعد الفردية أيضًا إلى جانب الفردي، موضحًا أن النسبة الأكبر من مجلس الشيوخ تكون بالتعيين حيث يتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي تعيين ثلث أعضائه، كا شفًا عن إمكانية أن يستمر هذا التحالف الانتخابي في الانتخابات البرلمانية المقبلة.





ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ





وانطلق أمس الثلاثاء ماراثون التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر تحت إشراف 18 ألف قاضٍ، موزعين على اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع حالة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية لتسهيل وإدارة العملية الانتخابية، بعد أن انتهت الأجهزة الأمنية من خطة تأمين اللجان.





ويحق لنحو 63 مليون ناخبًا مصريًا مقيدًا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.





وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الاثنين في تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلى لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.





وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أن اللجان الانتخابية والبالغ عددها 14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية بدأت العمل في موعدها لاستقبال المواطنين دون أي معوقات، مؤكدة على انتظم العمل في معظم اللجان الانتخابية.



