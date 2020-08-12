الموعد والرابط.. كل ما تريد معرفته عن نتيجة الثانوية الأزهرية

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 05:59 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
ينتظر المصريون في الوقت الحالي نتيجة الثانوية الأزهرية، تلك الامتحانات التي أجريت في ظل ظروف استثنائية بسبب ظهور فيروس كورونا التاجي المستجد خلال الفترة الأخيرة، مما زاد القلق بشأن النتيجة لطبيعة الظروف التي أجريت بها الاختبارات.

وأعلنت المعاهد الأزهرية في الساعات الأخيرة أوائل الثانوية الأزهرية وقام الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر بمخاطبتهم هاتفيا لتقديم التهاني لهم:

وفيما يلي يقدم "الفجر" كل ما يمكن أن يريد معرفته الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الثانوية الأزهرية:

١. يعقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، مؤتمرًا صحفيًّا بمشيخة الأزهر غدًا الخميس الموافق 13 أغسطس، في تمام الساعة الثانية ظهرًا؛ لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها المختلفة.

٢. أوائل الثانوية الأزهرية للعام الدراسي كالآتي: عبدالله وليد السيد عبدالله إبراهيم، الأول (العلوم الإسلامية)، النسبة المئوية (97.91%)، رحاب خالد عثمان عباس، الأول (أدبي – كفيف)، النسبة المئوية (95.08%)، أماني عاطف عبد الرؤوف الشعراوي، الأول (أدبي)، النسبة المئوية (99.21%)، أحمد مدحت مصطفى أحمد، الأول (علمي)، النسبة المئوية (100.00%)، علاء رجب حامد صبح، الأول - مكرر (علمي)، النسبة المئوية (100.00%)، ندا محمد حامد فرحات، الأول - مكرر (علمي)، النسبة المئوية (100.00%).

٣. ومن المقرر أن يعلن الأزهر الشريف عن نتيجة الشهادة الثانوية برقم الجلوس على الرابط التالي http:www.azhar.egresults.html.



٤. النتائج مبشرة حيث تم مراعاة الظروف التي أجريت فيها الامتحانات وتم إعطاء الطلاب ١٠% درجات رأفة إسوة بطلاب الثانوية العامة.

وأدى امتحانات الثانوية الأزهرية هذا العام من القسم الأدبي بنين 50602 وفتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كمابلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، وبإجمالي عام 128495 طالبًا. 

وكان  العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الازهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى12 طالبًا، وذلك كإجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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