بعد عودة النشاط.. مهرجانات للالعاب الالكترونية فى 20 نادى

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 05:46 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
أعلن الاتحاد المصرى للالعاب الالكترونية عن تنظيم مهرجانات لكرة القدم الالكترونية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وبالتعاون مع الأندية المصرية الجماهيرية بمناسبة عودة النشاط وإنحسار جائحة الكورونا.

وقال شريف عبدالباقى رئيس الاتحاد إن المهرجانات الصيفية فرصة لتحقيق مزيد من التعاون بين الاتحاد والاندية المصرية لتشجيعها على تكوين لجان وفرق للرياضات الرقمية التى حازت على اهتمام الشباب فى العالم، والتعريف بالبطولات والانشطة التى ينظمها ويشرف عليها الاتحاد الفترة القادمة، حيث سيعلن عن خطته الصيفية الاسبوع المقبل والمقرر لها ان تتم بالتعاون مع الاتحاد المصرى للجامعات واندية القرن ٢١ والاتحاد المصرى لمراكز الشباب.

واشار عبدالباقى إلى أن كافة الاجراءات الاحترازية سيتم اتخاذها خلال المسابقات للحفاظ على اللاعبين، وقد تم اسناد الاشراف على المهرجانات للجنة من الاستاذ محمد ورده والمهندس عبدالله جمال رئيس لجنة المسابقات والاستاذة امنيه يحيى والاستاذة رنا عبدالرحمن.


والاندية المرشحة للمشاركة فى هذه المهرجان والتى سبق لها التعاون مع الاتحاد خلال السنوات الماضية هى النادى والصيد والاهلى والزمالك والجزيرة والترسانة والزهور واكتوبر والشيخ زايد والاعلاميين والشمس وهليوبوليس والقاهرة وحدائق الاهرام والمعادى والتوفيقية ونادى الشرقية و٥ اندية بالإسكندرية.

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