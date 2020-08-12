تزوج في السر وتعددت زيجاته لتصل إلى 9.. مالا تعرفه عن الراحل سناء شافع

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 04:59 م
بوابة الفجر
مي مرسي
توفى منذ قليل عن عالمنا الفنان سناء شافع، عقب تدهور حالته الصحية، في الأيام القليلة الماضية وإجرائه بعض الفحوصات الطبية وذلك عن عمر ناهز الـ77 عاما.


ويرصد "الفجر الفني" بالتزامن مع ذلك زيجات الفنان الراحل سناء شافع:


وتزواج الفنان سناء شافع 9 مرات وكانت أول زيجة له وهو طالب بالمعهد العالي للسينما وبدون علم أهله وكان يبلغ من العمر 19 عاما حيث عاش قصة حب جمعته بفتاة تدعى ليلى كامل وهي ابنة تاجر مجوهرات وكانت طالبة بمدرسة ليسيه.


وانفصل "شافع" عن الفتاة التي أحبها ثم سافر إلى ألمانيا وتزوج من طبيبة ألمانية ابنة رجل طبيب ألماني تدعى "كريستينا" وذلك بالرغم من تحذير والده له من الزواج من فتاة أجنبية ولكنه أصر على زواجه منها وأنجب منها عبد الله النديم ولكنه انفصل عنها بمجرد عوته إلى مصر.


وكشف سناء شافع في أحد لقاءاته التليفزيونية أنه تزوج من ثلاث سيدات في وقت وكانت مهم واحدة بمصر والإثنتان خارجهاوأحس "شافع" بالذنب من قبل زوجته الفنانة ناهد جبر حيث أعلن عن خيانته لها من خلال إحدى حوارته قائلا: " "كانت إنسانة رائعة بمعنى الكلمة وكثرة زواجي فراغة عين مني ".


وتزوج الفنان سناء شافع أيضا من الفنانة ندى بسيوني، ولكنهما سرعان ما انفصلا عقب انجابه منها بنت تدعى "مايا" وبالرغم من انفصلاهم إلا أنهم أجرو بعض الأعمال معا منها مسلسل "أريد رجلا".

وكانت الزيجة القبل الأخيرة لسناء شافع من كويتية، والزيجة الأخيرة له من ماجدة حافظ وكان قد صرح سابقا أنه لا يمكنه الإستغناء عنها حيث يحتاج إليها دائما.


وكانت آخر أعمال سناء شافع التليفزيونية مسلسل "أبو جبل" أمام الفنان مصطفى شعبان، كما شارك مؤخرا في مسرحية "مشهور مش مشهور" من إخراج مازن الغرباوى.

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