"بعد إصابته بهبوط".. توقف كلمة لبشار الأسد أمام مجلس الشعب

أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الأربعاء، تعرض بشار الأسد لهبوط ضغط "خفيف"، وذلك أثناء إلقاء كلمته أمام مجلس الشعب.

وقالت الرئاسة السورية عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، إن الأسد تعرض لـ"حالة هبوط ضغط طفيفة" أدت إلى توقف الكلمة لبضع دقائق قبل أن يستأنف كلمته بشكل طبيعي.

وأشارت الرئاسة السورية إلى أنها ستبث الخطاب في تمام الساعة 6:30 بالتوقيت المحلي لسوريا عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن هذه الكلمة الأولى للرئيس السوري أمام مجلس الشعب بعد الانتخابات التشريعية التي أُجريت مؤخرًا.