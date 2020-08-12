بيت المسرح ينعي الفنان الكبير سناء شافع





ينعي الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، وجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح بخالص الحزن والأسى الفنان الكبير الدكتور سناء شافع، والذي وافته المنية منذ قليل، بعد حياة حافلة بالفن والابداع، سواء من خلال أعماله كممثل ومخرج في المسرح و الدراما و السينما، او من خلال دوره كأستاذ في أكاديمية الفنون، درس و درب أجيال و أجيال من الفنانين، أسكنه الله فسيح جناته، و ألهم أهله و محبيه الصبر و السلوان، و إنا لله و إنا إليه راجعون .