زيادة الإقبال على اللجان الانتخابية بمحافظة قنا مع انكسار حرارة الطقس (صور)

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 04:46 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
شهدت اللجان الانتخابية، في محافظة قنا، ارتفاعًا بأعداد الناخبين، عقب انكسار درجات الحرارة، بعد ساعات العصيرة، خاصة من السيدات وكبار السن.

وتستقبل اللجان الانتخابية في محافظة قنا، الناخبين، في 438 مركزا انتخابيا يضم 468 لجنة فرعية بمختلف مدن وقرى المحافظة، بواقع 2 مليون و26 ألفا و994 مواطنا لهم حق الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ.

وشهدت اللجان الانتخابية في قرى ونجوع محافظة قنا، بالأمس اقبال كثيف من الناخبين، على خلاف لجان المدينة التي شهدت قلة في إعداد المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات لمجلس الشيوخ، بعد أن رصدت البيانات الغير رسمية تصويت قرابة ٨١٩٢٦ ألف صوتًا، في اليوم الاول.

وانطلق أمس الثلاثاء ماراثون التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر تحت إشراف 18 ألف قاضٍ، موزعين على اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع حالة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية لتسهيل وإدارة العملية الانتخابية، بعد أن انتهت الأجهزة الأمنية من خطة تأمين اللجان.

ويحق لنحو 63 مليون ناخبا مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.

وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الإثنين في تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلى لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ وفقا للقائمة النهائية للمرشحين 787 مرشحا بالنظام الفردي في 27 محافظة على 100 مقعد موزعة

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أن اللجان الانتخابية والبالغ عددها 14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية بدأت العمل في موعدها لاستقبال المواطنين دون أى معوقات، مؤكدة على انتظم العمل فى معظم اللجان الانتخابية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات بأن القضاة المشرفين على عمليات التصويت تسلموا أمس الإثنين الأوراق الانتخابية من المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى المستلزمات الوقائية من فيروس كورونا ومنها الكمامات والكحول والصابون والقفازات اليدوية، وتوجهوا إلى لجانهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم وقاموا بفتح اللجان وإثبات الإجراءات اللازمة في محاضر رسمية.
زيادة الإقبال على اللجان الانتخابية بمحافظة قنا مع انكسار حرارة الطقس (صور)
زيادة الإقبال على اللجان الانتخابية بمحافظة قنا مع انكسار حرارة الطقس (صور)
زيادة الإقبال على اللجان الانتخابية بمحافظة قنا مع انكسار حرارة الطقس (صور)
زيادة الإقبال على اللجان الانتخابية بمحافظة قنا مع انكسار حرارة الطقس (صور)
زيادة الإقبال على اللجان الانتخابية بمحافظة قنا مع انكسار حرارة الطقس (صور)
زيادة الإقبال على اللجان الانتخابية بمحافظة قنا مع انكسار حرارة الطقس (صور)

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