اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 | استفسر عن مقر لجنتك الانتخابية بالرقم القومي على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من هنا





تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية كافة الخدمات للقراء الأعزاء، واليوم نستعرض مع الناخبين رابط الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات للاستفسار عن لجنتك الانتخابية كشوف انتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بالرقم القومي فقط.





رابط موقع الهيئة الوطنية للانتخابات





ويستيطه النخابون معرفة لجانهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية ومكانها وعنوانها ورقم كشوف انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بالرقم القومي، الدخول على اللينك التالي من هنا .





انتخابات مجلس الشيوخ 2020





ويذكر أن عملية اتلصويت على انتخابات مجلس الشيوخ 2020 انطلقت، أمس الثلاثاء الموافق 11 أغسطس 2020، عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية على الناخبين للوقاية من فيرس كورونا داخل اللجان الانتخابية، حيث بدأت عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا بعد فتحت اللجان أبوابها لاستقبال الناخبين، وتستمر حتى اليوم الأربعاء.





كما يحق لنحو 63 مليون مصريًا مقيدًا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وتم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى، ومعاونة 120 ألف موظف.





مجلس الشيوخ (مجلس الشورى)





أقيم مجلس الشيوخ المصري ضمن التعديلات الدستورية المصرية 2019 ولكن بصلاحيات محددة ومهام واضحة، وألا يكون دوره مهمشًا وتم استبعاد هذا المجلس في دستور مصر 2014 وكان تحت مسمى "مجلس الشورى المصري".



