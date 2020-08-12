"دبي" تدعم لبنان بـ 25 طنًا من المساعدات الإغاثية (صور)

نقلت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي أمس، جواً، المزيد من المساعدات الاغاثية والطبية للبنان، بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.





وغادرت طائرة الشحن الجوي لخطوط الامارات، دبي وعلى متنها نحو 25 طنا من الإمدادات الطبية ومعدات الحماية الشخصية، بما في ذلك الأقنعة الجراحية والنظارات الواقية والعباءات والمعاطف وأجهزة التنفس N95والنقالات ومقاييس الحرارة، من خلال المركز اللوجستي لمنظمة الصحة العالمية الموجود في "المدينة" ، تقدر قيمتها بأكثر من 1.4 مليون دولار أمريكي.

وقال روبرت بلانشارد من المركز اللوجستي لمنظمة الصحة العالمية في دبي: "بناءً على الاحتياجات التي حددها طاقمنا الطبي في لبنان، نرسل إمدادات طبية إضافية ضرورية للغاية لعلاج المتضررين من الانفجار وحماية العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يعالجون المرضى في نفس الوقت أثناء الوباء."

وأضاف: "استجابة لحالة الطوارئ في لبنان، فإن منظمة الصحة العالمية ممتنة للدعم الذي تلقته من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، وحكومة الإمارات ، والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية في ، وطيران الإمارات لتسهيل الاستجابة السريعة لشعب لبنان".

من جانبه شدد جوسيبي سابا المدير التنفيذي لـ" المدينة" على الضرورة الملحة لهذه المساعدات، قائلاً: "بسبب الدمار الذي سببته الانفجارات المميتة في بيروت الأسبوع الماضي، حيث ارتفع عدد القتلى إلى 150 شخصًا على الأقل وأكثر من 5 آلاف مصاب يحتاجون إلى مساعدة عاجلة من المجتمع الإنساني. وتبرهن هذه الرحلة الثانية إلى لبنان قدرة مجتمع المدينة العالمية للخدمات الإنسانية على الاستجابة لحالات الطوارئ ومساعدة من هم في أمس الحاجة إليها في مثل هذا الوقت الصعب ".