رسمياً.. تأجيل مباريات التصفيات المزدوجة لكأس العالم وكأس آسيا

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 04:28 م
بوابة الفجر
وكالات

 

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الأربعاء، تأجيل المباريات المقبلة في التصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، إلى العام المقبل، وذلك في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

 

وذكر الاتحاد الآسيوي في بيان نشره بموقعه على الإنترنت :"في ضوء الموقف الحالي لجائحة كورونا المستجد في عدة دول، قرر الاتحادان الدولي والآسيوي لكرة القدم تأجيل المباريات المقبلة في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، والتي كانت مقررة في شهري أكتوبر ونوفمبر 2020، وبحيث تقام عام 2021."

 

وأضاف :"وجاء هذا القرار من أجل حماية صحة وسلامة جميع المشاركين، حيث سوف يواصل الاتحادان الدولي والآسيوي العمل معا من أجل مراقبة الموقف في المنطقة وتحديد مواعيد جديدة للمباريات."

 

وتابع الاتحاد الآسيوي في البيان :"سوف يتم في وقت لاحق إعلان تفاصيل المواعيد الجديدة للأدوار التالية من تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023."

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