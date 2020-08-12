طريقة تحضير كيك الشوكولاتة بالقرفة والمكسرات الشهية
الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 03:00 م
المقادير:
- كوب وربع طحين.
- ملعقة صغيرة ملح.
- 6 بيضات.
- ملعقة صغيرة قرفة.
- ملعقة كبيرة بيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- 5 ملاعق كبيرة من الزبدة.
- 1/2 كوب كاكاو.
- 1/4 كوب بندق ولوز مجروش.
للتزيين:
شوكولاتة سائلة.
طريقة التحضير:
- في وعاء للعجن إخلطي الطحين والكاكاو والقرفة والبيكنج بودر والمكسرات المجروشة معًا.
- ضعي الزبدة والسكر في وعاء الخفق ثم اضربي حتى تتكون عجينة هشة كريمية.
- أضيفي البيض واستمري بالخفق حتى تصير كريمة خفيفة.
- أضيفي الطحين للبيض وحركي باتجاه واحد حتى يختفي الطحين.
- ضعي الخليط في قالب مدهون بالزبدة ثم اخبزي في فرن متوسط الحرارة على 170 مئوية لمدة 20 دقيقة واختبري النضج بعود خشبي.
- أتركيها تبرد ثم زيني بالشوكولاتة السائلة وقدميها مع الشاي بالهنا والشفا.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا