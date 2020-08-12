طريقة تحضير كيك الشوكولاتة بالقرفة والمكسرات الشهية





المقادير:

- كوب وربع طحين.

- ملعقة صغيرة ملح.

- 6 بيضات.

- ملعقة صغيرة قرفة.

- ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

- ملعقة صغيرة فانيليا.

- 5 ملاعق كبيرة من الزبدة.

- 1/2 كوب كاكاو.

- 1/4 كوب بندق ولوز مجروش.





للتزيين:

شوكولاتة سائلة.





طريقة التحضير:

- في وعاء للعجن إخلطي الطحين والكاكاو والقرفة والبيكنج بودر والمكسرات المجروشة معًا.





- ضعي الزبدة والسكر في وعاء الخفق ثم اضربي حتى تتكون عجينة هشة كريمية.





- أضيفي البيض واستمري بالخفق حتى تصير كريمة خفيفة.





- أضيفي الطحين للبيض وحركي باتجاه واحد حتى يختفي الطحين.





- ضعي الخليط في قالب مدهون بالزبدة ثم اخبزي في فرن متوسط الحرارة على 170 مئوية لمدة 20 دقيقة واختبري النضج بعود خشبي.



