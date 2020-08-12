كرم جبر: الانتخابات النزيهة من أهم ثمار 25 يناير و30 يونيو (فيديو)

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قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الانتخابات النزيهة من أهم ثمار ثورتي 25 يناير، و30 يونيو، لافتًا إلى أن تزوير الانتخابات كان من الموروثات قبل 25 يناير.



ووجه "جبر"، خلال حواره مع مراسل برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الأربعاء، التحية للمرأة المصرية وكبار السن الذين يشعروا بقيمة البلد، ويحرصوا على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ.



وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن ما تم إنجازه من مشروعات قومية في مصر خلال السنوات الماضية لم يحدث في قرون، مشددًا على أن مصر الآن تقف على أرض صلبة رغم الأزمات التي يمر بها العالم اجمع، وإجراء انتخابات مجلس الشيوخ في ظل هذه الظروف يؤكد ذلك.



وأوضح "جبر"، أن هناك ضوابط للعملية الانتخابية يتم تطبيقها بكل حسم تتعلق بالالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا.



ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ



وانطلق أمس الثلاثاء ماراثون التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر تحت إشراف 18 ألف قاضٍ، موزعين على اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع حالة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية لتسهيل وإدارة العملية الانتخابية، بعد أن انتهت الأجهزة الأمنية من خطة تأمين اللجان.



ويحق لنحو 63 مليون ناخبًا مصريًا مقيدًا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.



وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الاثنين في تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلى لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.



وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أن اللجان الانتخابية والبالغ عددها 14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية بدأت العمل في موعدها لاستقبال المواطنين دون أي معوقات، مؤكدة على انتظم العمل في معظم اللجان الانتخابية.



وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات بأن القضاة المشرفين على عمليات التصويت تسلموا أول أمس الاثنين الأوراق الانتخابية من المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى المستلزمات الوقائية من فيروس كورونا ومنها الكمامات والكحول والصابون والقفازات اليدوية، وتوجهوا إلى لجانهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم وقاموا بفتح اللجان وإثبات الإجراءات اللازمة في محاضر رسمية.

