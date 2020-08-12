أحمد بتشان يستعد لطرح أغنية جديدة.. تعرف على التفاصيل



وتقول كلمات الأغنية



بينى وبينك حاجه محدش لسه قابلها...كلمه تقولها وانا بكملها نفس اللحظه اللى ازعل فيها انت بتزعلها بينى وبينك حاجه محدش لسه عرفها... وانا معرفش دى ايه تعريفها حتى الحاجه اللى اسرح فيها انت بتعرفها ما بين الحبايب شوق... تعالى يا حبيبى ندوق الحب اللى خدنا لفوق... من اول سلامك فعيونى وعيونك دول... اهو بان الهوا على طول من غير يا حبيبى ما تقول... انا فاهم كلامك





يستعد المطرب أحمد بتشان لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان "سقفة كبيرة" وذلك عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب" خلال الأيام القليلة المقبلة.أغنية"سقفة كبيرة" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع وميكساج توما، ماستر أمير محروس.جدير بالذكر أنه من أخر أعمال بتشان، كليب بعنوان "بينى وبينك"، وذلك من ألبومه الجديد، وهى من كلمات أحمد المالكى وألحان رامى جمال وتوزيع إيهاب فاروق، وإنتاج مشترك بين "نجوم ريكوردز" و"هاى واي"، وتم تصويرها تحت قيادة المخرج عماد قاسم.