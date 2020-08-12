تقارير تكشف خطة لعب توخيل أمام أتالانتا بدوري الأبطال

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن الصورة المقترحة لخطة باريس سان جيرمان لمواجهة أتالانتا الإيطالي، مساء اليوم، في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.









ووفقاً لما ورد بصحيفة "ليكيب" الفرنسية:" أن توماس توخيل المدير الفني لفريق بي إس جي قد يلجأ لتغيير خطته المعتادة من 4-3-3 إلى 4-4-2 لتعويض الغيابات الهجومية في صفوف الفريق".









وأكدت:" أن سيتواجد توخيل سيوظف نيمار في مركز صانع الألعاب، وعلى الجانب الآخر كيليان مبابي مكانا له على مقاعد البدلاء".









وشددت على:" في ظل ندرة البدائل الهجومية بسبب غياب آنخيل للإيقاف، سيعاون نيمار هجوميا كل من ماورو إيكاردي وبابلو سارابيا".









أما عن صحيفة "لو باريزيان" فقد كشفت أن الفريق الباريسي قد يلعب بخطة 4-3-1-2، ويظل الخيار لتحديد من الأنسب لتعويض غياب لاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي".









وأوضحت أن المدير الفني الألماني يميل أكثر للاعتماد على الإسباني أندير هيريرا أكثر من الأرجنتيني لياندرو باريديس.









والجدير بالذكر أن اتفقت الصحيفتان على أن تشكيل بي إس جي لمواجهة أتالانتا لن يخرج عن كيلور نافاس، تيلو كيرير، تياجو سيلفا، كيمبيمبي، خوان بيرنات، هيريرا أو باريديس، ماركينيوس، جايي، نيمار، سارابيا وإيكاردي.