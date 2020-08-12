خطوة خطوة.. استعلم عن لجنتك في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 عبر موقع الهيئة العليا للانتخابات elections.eg بالرقم القومي
الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 01:26 م
خطوة خطوة.. استعلم عن لجنتك في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 عبر موقع الهيئة العليا للانتخابات elections.eg بالرقم القومي
انتخابات مجلس الشيوخ 2020 ، بدءالاستحقاق الانتخابي والعرس الديمقراطي المتعلق بانتخابات مجلس الشيوخ 2020 يوم أمس، بعدما انتهت الجاليات المصرية بالخارج، في التصويت يومي 9، 10 أغسطس الجاري، وتستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء الموافق الـ12 من أغسطس 2020.
انتخابات مجلس الشيوخ 2020 واللجنة
ويبحث المشاركون في انتخابات مجلس الشوخ 2020، عن طريقة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية عبر موقع الهيئة العليا للانتخابات بالرقم القومي على شبكة الانترنت، والذي نوفره للمواطنين من خلال الضغط هنـــــــــــــــــــــــــــا.
استعلم عن لجنتك الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2020
ونرصد لكم عبر بوابتكم الفجر الإلكترونية خطوات الاستعلام عن مقار اللجان الانتخابية الخاصة بـ انتخابات مجلس الشيوخ 2020 في السطور التالية:
-تسجيل الدخول على موقع الهيئة العليا للانتخابات بالضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.
- ضع الرقم القومي الخاص المكون من 14 رقم.
- اختر استعلم.
- ستظهر بياناتك في الكشوف، ومن خلالها تدلي بصوتك في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.
خطوة خطوة.. استعلم عن لجنتك في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 عبر موقع الهيئة العليا للانتخابات elections.eg بالرقم القومي
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