استغلوا عملهم.. تطورات جديدة في سرقة فيلا محمود الخطيب

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 01:31 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
قرر قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر، استمرار حبس المتهمين بسرقة فيلا كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، في وقت سابق بحبس المتهمين الثلاثة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة فيلا كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى داخل أحد الكمبوندات السكنية بمدينة 6 أكتوبر، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة.

واعترف المتهمون الـ٣ انهم يعملون منذ فترة كبيرة في مجال رعاية حدائق الكامبوند "جناينية"،القاطن به فيلا "الخطيب"، ومنذ فترة لاحظوا خلو الفيلا فعزموا على سرقتها، أملا في وجود مبالغ ثمينة ومصوغات ذهبية، ولكن لم يجدوا شئ سوى مسروقات بسيطة.

وتابع المتهمون في اعترافاتهم، أنهم احضروا بعض الأدوات التي تسهل عليهم عملية السرقة، وأثناء المساء تسللوا عن طريق الباب الرئيسي، وكسروا جزء حديدي من النافذة للتسلل للفيلا، وقاموا بسرقة بعض المحتويات، منها لاب توب، كاميرا ديجيتال، ريسفيرات، أجهزة كهربائية، وأيباد.

وكشف "أسامة حسني" لاعب الأهلي السابق وزوج نجلة الكابتن "محمود الخطيب"في وقت سابق، عن تفاصيل سرقة فيلا "الخطيب"، أنه عقب عودتهم أمس الخميس من قضاء إجازة قصيرة " لمدة ايام" بالساحل الشمالي، فوجئوا بسرقتها وبعثرة كبيرة في كافة محتويات الفيلا من أصغر جزء لأكبره.

وأضاف "حسني" في تصريح خاص إلى "الفجر"، أن الفيلا يقيم بها الكابتن "الخطيب" وأفراد أسرته، وأنه تم سرقة كافة الأجهزة بالاضافة لمحتويات أخرى، مشيرًا أنه جاري حصر المسروقات الأخرى وتحديد مرتكبي الواقعة، وسماع أفراد الأمن.

وأضاف لاعب الأهلي السابق، أن "الخطيب" وأسرته شاكرين الله بعدم تواجد أحد في الفيلا وقت حدوث الواقعة، لعدم إصابته بأي شئ، قائلا، " الأسرة بخير الحمدلله".

وأفاد مصدر مطلع، في وقت سابق عن تفاصيل جديدة، إذ تبين أن السارق كان يعلم بعدم وجود أحد بالفيلا، وأنهم يقضون إجازتهم الصيفية بالساحل الشمالي، فيما تسلل السارق للفيلا عن طريق أحد النوافذ.

وأضاف المصدر، أن السارق قام بسرقة محتويات من الفيلا عبارة عن جميع الأجهزة والموبايلات والريسيفيرات، وغيرها من المحتويات الأخرى.

وحرر محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، محضرا بتعرض منزله بحي الأشجار بمدينة ٦ أكتوبر، للسرقة، على يد مجهولين، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وفوجئ الخطيب عقب عودته رفقة أسرته من الإجازة الصيفية بالساحل الشمالي، بسرقة العديد من محتويات منزله.

وكلف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ تحت إشراف العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، لمعاينة مكان البلاغ، وفحص كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، وتتبع خط سير هروب الجناة، وسرعة ضبطهم قبل تصرفهم في المضبوطات.

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