صرف منحة العمالة غير المنتظمة.. رابط وزارة القوي العاملة manpower.gov.eg للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الثالثة 2020





نقدم لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، صرف منحة العمالة غير المنتظمة ورابط وزارة القوي العاملة manpower.gov.eg للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الثالثة 2020.





رابط وزارة القوي العاملة للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الثالثة، أعلنت وزارة القوى العاملة اليوم عن صرف منحة ال 500 جنيه الدفعة الثالثة، الذي خصصها الرئيس عبد الفتاح السيسي للأسر والأفراد التي تضررت من فيروس كورونا، وتوقفت أعمالهم أثناء إجراءات فرض حظر التجول وتقليل الكثافة داخل مؤسسات العمل الحكومية والخاصة، وذلك بعمل منحة خاصة تصرف للعمالة الغير منتظمة لمدة 3 شهور، نظرا لأن تلك العمالة تعرضوا بالفعل لضرر الشديد، ولولا تدخل الرئيس لساءت وتدهورت أحوالهم.





رابط وزارة القوي العاملة للاستعلام عن منحة العمالة غير منتظمة

الموجة الأولى لفيروس كورونا، أثرت بشكل كبير على الاقتصاد المصري، بل وعلى المستوى العالمي حيث نتج عنه اتخاذ الحكومات إجراءات صارمة منها فرض حظر التجول غلق المحال التجارية والمولات والحدائق والمنتزهات، وبناء عليه أغلقت تلك الإجراءات أبواب رزق الموظفين والعاملين في تلك الأماكن، فهم يعملون باليومية، ولذا تم تسميتهم العمالة غير المنتظمة، وصرف منحة العماله الغير منتظمه بمبلغ 500 جنيه بشكل شهري.





موقع وزارة القوى العاملة

من خلال هذا الرابط "manpower.gov.eg" قام المواطنين بالدخول عليه وتسجيل الأسماء للحصول على المنحة؛ وسجل ملايين من الاسر وبالفعل تم قبولهم وصرف الدفعتين الأولى والثانية بانتظام، وبعد عيد الأضحى المباىك ازدادت عمليات البحث عن الميعاد المحدد لصرف الدفعة الثالثة، ولهذا تم الإعلان عن الموعد، فخلال ساعات قليلة سيتم صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2020، المنحة من خلال كارت الفيزا التي تم تخصيصه لصرف المنحة، على أن تقوم وزارة الاتصالات بإرسال رسائل على أرقام الأشخاص المستحقة علىالهواتف المحمولة لانتظام عملية الصرف.



