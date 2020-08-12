عودة الحركة المرورية بشارع اللبيني بفيصل بعد رفع كونتر (صور)

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 01:19 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
عادت الحركة المرورية لطبيعتها، بشارع اللبيني فيصل، بعد سقوط كونتر من أعلى سيارة نقل وسط تواجد أمني مكثف.

وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمد عامر مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بسقوط كونتر من أعلي سيارة بشارع اللبيني فيصل، ووجود كثافات مرورية.

وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى مكان البلاغ، مدعومين بالمعدات، وبالفحص والمعاينة تبين سقوط كونتر من أعلي سيارة في الشارع اللبيني فيصل بعد اصطدامها بجسم كوبري الدائري بجوار وحدة مرور حدائق الأهرام، وتم التعامل مع الحادث العارض.

ورفع رجال المرور حطام الحادث تنسيقا مع حي الهرم، وتم فتح الشارع أمام الحركة المرورية وإزالة اي معوقات تعوق حركة المرور دون خسائر نهائيا، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

عودة الحركة المرورية بشارع اللبيني بفيصل بعد رفع كونتر (صور)
عودة الحركة المرورية بشارع اللبيني بفيصل بعد رفع كونتر (صور)
عودة الحركة المرورية بشارع اللبيني بفيصل بعد رفع كونتر (صور)
عودة الحركة المرورية بشارع اللبيني بفيصل بعد رفع كونتر (صور)
عودة الحركة المرورية بشارع اللبيني بفيصل بعد رفع كونتر (صور)
عودة الحركة المرورية بشارع اللبيني بفيصل بعد رفع كونتر (صور)

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