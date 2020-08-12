اختراع لقاح جديد لعلاج كورونا يتفوق على الأدوية التقليدية بأربعة أضعاف

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 01:16 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
يكتشف العلماء يوما بعد يوم أعراض وخصائص فيروس كورونا المستجد، وقد تطور العلماء مؤخرا لقاح يمكنه القضاء علي الفيروس في خلال فترة وجيزة.

وأعلنت دراسة حديثة عن لقاح طورته شركة  Novavax، ويعرف باسم الجسيمات النانوية المؤتلف  NVX-CoV2373، ويساهم بشكل علي تحفيز جهاز المناعة وتحفيز الأجسام المضادة أعلى بأربعة أضعاف من المتوسط الذي لوحظ في مرض فيروس كورونا في المستشفى المرضى.

الجسيمات النووية:

يعرف الجسيم النانوي أنه جسم يتصرف بوصفه وحدةً كاملةً من حيث انتقاله وخصائصه، فيمكن للجسم أن يتشكل ويتغير وفق الخصائص والحجم، وبالتالي يمكن تطويره داخل خلايا الجسم.

وتتركز أبحاث الجسيمات النانوية حاليًا حول الفائدة العلمية المكثفة، بسبب التنوع العريض للتطبيقات المحتملة في المجالات الطبية الحيوية والبصرية.

لقاح الجسيمات النانوية المؤتلف

يتكون لقاح جسيمات نانوية مؤتلف، من بروتين سكري لكورونا- CoV-2، ويضيف له مواد مساعدة من أجل تعزيز الاستجابة المناعية وإنتاج مستويات عالية من الأجسام المضادة المعادلة، والتي تعتبر محورية في وقف العدوى.

يمزج مع أدوية:

كشفت الدراسات الحديثة التي تقيم لقاح الجسيمات النانوية المؤتلف، أن مزج الأدوية المساعدة مع لقاح الجسيمات النانوية يمكنه أيضًا تحفيز الجسم المضاد الوظيفي القوي وإحداث استجابات للخلايا التائية لدى الأفراد المسنين مع أو بدون أمراض مصاحبة.

التجارب الأولية:
 
أفادت الدراسة أن المرحلة الأولى من التجربة السريرية تضمن131 شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عامًا، وبؤخد التطعيم التجريبي من حقنتين في العضل، تم إعطاؤهما 21 يومًا على حدة.
 
وأثبتت النتائج الأولية هي استجابة البروتين المضاد IgG، بينما تضمنت النتائج الثانوية، تقيم إنتاج الأجسام المضادة المعادلة للفيروس من النوع البري، بالإضافة إلى استجابة الخلايا التائية المناعية بالجسم.

أمن وفعال:

أوضحت النتائج أن لقاح أثبت فعاليته في القضاء علي فيروس كورونا المستجد، بجانب أنه لم يظهر اي آثار جانبيه أمان مقبول وقابل للمقارنة بالدراسات السابقة التي تستخدم تقنيات منصات قابلة للمقارنة، وبطبيعة الحال، لا تخلو هذه التجربة من السلبيات، ولكن النتائج المبكرة مشجعة.

مميزات لقاح الجسميات النانوية:

ويتميز جيل اللقاح الجديد الذى يعتمد على الجسيمات النانوية، بإمكانات ممتازة في تجنب قيود اللقاحات التقليدية أو لقاحات الوحيدات، حيث تسمح أحدث التطورات في الهندسة الحيوية بتصميم الجسيمات النانوية من خلال التحكم الدقيق في الشكل والحجم والوظيفة والسمات السطحية - مما يؤدي بدوره إلى تحسين عرض المستضد والاستنساخ القوي.

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