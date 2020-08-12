وزير التعليم العالي يوجه بتكريم شهداء كورونا من الأطقم الطبية والإدارية

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 12:16 م
بوابة الفجر
الفجر
عقد المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، اجتماعًه الشهري، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والسادة أعضاء المجلس 

في بداية الاجتماع، أشاد الوزير بالجهود الضخمة التي تبذلها المستشفيات الجامعية ممثله في الأطقم الطبية والعاملين بها خلال الفترة الماضية لاستقبال وعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى جهود مستشفيات وزارة الصحة.

ودعا دكتور خالد عبدالغفار إلى تكريم شهداء الأطقم الطبية والإدارية الذين استشهدوا جراء الإصابة بفيروس كورنا، وكذلك النماذج المشرفة من مديري المستشفيات ومسئولي الرعاية والأطباء والهيئات المعاونة والإداريين وأفراد الأمن، والتي نجحت في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد بكافة مراحله، كما أكد الوزير على تخصيص منح دراسية لأبناء الشهداء بالجامعات الحكومية والخاصة تكريمًا لهم.

ووجه الوزير بضرورة وضع كافة إمكانيات المستشفيات الجامعية لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الحالية، مطالبًا بمراقبة حالات الإصابة خلال الأسبوعين القادمين لتقييم الموقف، واتخاذ كافة الاستعدادات لمواجهة أي موجة ثانية محتملة خلال فصل الشتاء.

وطالب الوزير بوضع خطة للوزارة للتعامل مع احتمالات حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد من خلال الاستفادة بخبرات الأطقم الطبية بكافة المستشفيات الجامعية المختلفة فيما يتعلق بالتعامل مع مرضى فيروس كورونا وبروتوكولات العلاج المستخدمة على أن تكون هناك منصة يشرف عليها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتبادل الخبرات في هذا الشأن، والاستفادة من تلك الخبرات في تأهيل الأطقم الطبية التي لم تشارك بعلاج مصابي كورونا لإيجاد صف ثاني وثالث من الكوادر الطبية لمواجهة أي احتمالات بحدوث موجة ثانية من الإصابات. 

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام عبدالغفار خلال الاجتماع إلى موافقة السيد رئيس الجمهورية خلال لقائه الأخير مع الدكتور خالد عبدالغفار على المشروع القومي لميكنة المستشفيات الجامعية، وقام الدكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي باستعراض موجز تقديمي عن آليات مشروع المستشفيات الجامعية ( الرقمية الذكية)، والذي يستهدف رفع كفاءة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة والتحرر من العمل الورقي لتسهيل الخدمات المقدمة للمرضى وتوفير وقت وجهد العاملين بالمستشفيات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير التعليم العالي فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر التعليم العالي إصابة كورونا

أخبار تهمك

برشلونة يصدم مانشستر يونايتد

منذ ساعة و 18 دقيقة

بايرن ميونيخ يطرد "كوتينيو" قبل مباراة برشلونة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

يوفنتوس يضع بيرلو في موقف حرج مع رونالدو

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يستقر على رحيل 3 نجوم في الأهلي.. تعرف عليهم

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ ساعتين و 14 دقيقة

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

منذ حوالي 7 ساعات

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة مصر المقاصة في الدوري

منذ ساعة و 14 دقيقة

صفقة مدوية في ليفربول

منذ ساعة و نصف

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

بيراميدز يهدد الأهلي في صفقة رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

دي يونج يتحدث عن مواجهة بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا

منذ أقل من نصف ساعة

قنبلة ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

دامير سكومينا حكما لمباراة برشلونة وبايرن ميونيخ

منذ 37 دقيقة

وفاة الإعلامية بيلا كشك بعد صراع مع مرض السرطان

منذ 35 دقيقة

حقيقة رحيل لوكا مودريتش عن ريال مدريد

منذ نصف ساعة

عاجل.. زلزال يضرب تركيا بقوة 4.4 ريختر

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

3 رسائل طمأنة من الدولة للمواطنين بشأن كورونا

وزير التعليم العالي يتفقد إجراءات الوقاية من كورونا بـ"قصر العيني"

كواشف طبية وإلغاء الاحتفالات.. إجراءات التعليم العالي لمحاربة كورونا

وزير التعليم العالي يشهد تعقيم مباني جامعة عين شمس

وزير التعليم العالى: نجهز أماكن عزل بالمستشفيات الجامعية في المحافظات

التعليم العالي توزع 20 كابينة تعقيم على المستشفيات الجامعية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:38 ص

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

05:28 ص

قنبلة ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

10:24 ص

بايرن ميونيخ يطرد "كوتينيو" قبل مباراة برشلونة

09:35 ص

برشلونة يصدم مانشستر يونايتد

11:13 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان