انتشار مكثف للشباب المتطوعين فى جميع لجان انتخابات الشيوخ (صور)

أعلنت وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، عن انتشار الشباب المتطوعين على جميع اللجان الانتخابية في جميع المحافظات في اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ.





وذلك للمشاركة في تنظيم العملية الانتخابية بالتعاون مع الجهات المعنية من حيث مساعدة الناخبين قبل دخول مقار اللجان الانتخابية، وتوعيتهم بالإجراءات الاحترازية من خلال الالتزام بارتداء الكمامات الطبية واستخدام المطهرات والحفاظ على التباعد في المسافات بينهم للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت أمس عن مشاركة نحو 20 ألف شاب وفتاة في تنظيم العملية الانتخابية بشكل تطوعي من أعضاء برلمان الشباب وأندية التطوع والفتاة بمراكز الشباب وفرق الكشافة والجوالة والكيانات الشبابية "شباب يدير شباب، صوت طلاب مصر، متطوعو مراكز شباب مصر".





وشكلت وزارة الشباب والرياضة غرفة عمليات مركزية بديوان الوزارة لمتابعة سير العملية الانتخابية وتوافر الشباب المتطوعين في مختلف اللجان، وكذا الاستعداد التام لمراكز الشباب في جميع أنحاء الجمهورية والمقام بها مقر للجان الانتخابية، وتقوم غرفة العمليات على مدار اليوم بالمتابعة اللحظية مع غرف المتابعة المُشكلة بمديريات الشباب والرياضة للوقوف على أخر التطورات والمستجدات في هذا الشأن.





ومن جانبه، أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالمشاركة المجتمعية للشباب المتطوعين في تنظيم دخول المواطنين إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في استحقاقهم الدستوري، واختيار من يمثلهم في مجلس الشيوخ، داعيًا الشباب للإقبال على المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية وممارسة حقوقهم السياسية، واختيار الأفضل لتمثيل الشعب إثراءً للحياة السياسية والنيابية.



