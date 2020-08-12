"بكري" يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ (صور)

أدلى الدكتور محمود بكري مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر وحزب مستقبل وطن، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠، وذلك بمقر اللجنة الانتخابية بمدرسة أسماء بنت أبي بكر.





وعقب الإدلاء بصوته أكد بكري أن انتخابات الشيوخ اظهرت قوة الدولة المصرية وأجواء الاستقرار التي تعيشها مصر، حيث تجرى الانتخابات في ظل ظروف استثنائية بسبب فيروس كورونا.





وقال بكري، إن انتخابات مجلس الشيوخ كشفت عن المعدن الأصيل للشعب المصري الذي خرج لتأدية واجبه تجاه وطنه.





وتقدم بكري بالشكر إلي أهالي حلوان والتبين ومايو والمعصرة على ثقتهم الغالية في شخصه وفي كافة مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر وحزب مستقبل وطن، معاهدا الجميع على العمل من أجل وطن أفضل لكل أبناء الشعب المصري.



