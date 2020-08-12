حقيقة رحيل لوكا مودريتش عن ريال مدريد

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 11:59 ص
مودريتش
مودريتش
الفجر الرياضي

رفض الكرواتي لوكا مودريتش نجم فريق ريال مدريد فكرة الرحيل متمسكًا بالاستمرار حتى نهاية عقده في يونيو 2021 رغم أنباء عودة مارتن أوديجارد هذا الصيف.

 

كشفت صحيفة "آس" عن أن مودريتش لا يفكر في الرحيل عن ريال مدريد حيث سيعمل على تخفيض راتبه لمساعدة النادي من الناحية الاقتصادية بعد رغبة الفريق الملكي في استعادة جهود أوديجارد.

 

ويرى ريال مدريد أن أوديجارد سيحل مكان مودريتش لكن يجب أن تحدث هذه المرحلة الانتقالية بشكل سهل وبسيط.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نادي ريال مدريد لوكا مودريتش ريال مدريد الدوري الاسباني اخبار ريال مدريد

أخبار تهمك

عاجل.. زلزال يضرب تركيا بقوة 4.4 ريختر

منذ حوالي 6 ساعات

وفاة الإعلامية بيلا كشك بعد صراع مع مرض السرطان

منذ 35 دقيقة

دامير سكومينا حكما لمباراة برشلونة وبايرن ميونيخ

منذ 37 دقيقة

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة مصر المقاصة في الدوري

منذ ساعة و 14 دقيقة

يوفنتوس يضع بيرلو في موقف حرج مع رونالدو

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ ساعتين و 14 دقيقة

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

منذ حوالي 7 ساعات

بايرن ميونيخ يطرد "كوتينيو" قبل مباراة برشلونة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

صفقة مدوية في ليفربول

منذ ساعة و نصف

برشلونة يصدم مانشستر يونايتد

منذ ساعة و 18 دقيقة

فايلر يستقر على رحيل 3 نجوم في الأهلي.. تعرف عليهم

منذ حوالي 8 ساعات

حقيقة رحيل لوكا مودريتش عن ريال مدريد

منذ نصف ساعة

بيراميدز يهدد الأهلي في صفقة رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

قنبلة ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

دي يونج يتحدث عن مواجهة بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

على خطى رونالدو.. مودريتش يوافق على الانتقال إلى الدوري الإيطالي

الماركا تفجر مفاجأة حول مستقبل مودريتش مع ريال مدريد (صورة)

أخبار ريال مدريد: الريال يستعد لحسم 3 صفقات وصفقة تبادلية كبري وأزمة قبل الكلاسيكو و3 خارج الريال بأمر زيدان

نجم ريال مدريد يحسم موقفه من الرحيل

لاعب جديد يهدد مسيرة مودريتش مع ريال مدريد

موندو ديبورتيفو: نجم ريال مدريد يقرر الرحيل عن النادي ويختار وجهته القادمة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:38 ص

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

05:28 ص

قنبلة ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

10:24 ص

بايرن ميونيخ يطرد "كوتينيو" قبل مباراة برشلونة

09:35 ص

برشلونة يصدم مانشستر يونايتد

11:13 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان