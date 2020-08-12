حقيقة رحيل لوكا مودريتش عن ريال مدريد

رفض الكرواتي لوكا مودريتش نجم فريق ريال مدريد فكرة الرحيل متمسكًا بالاستمرار حتى نهاية عقده في يونيو 2021 رغم أنباء عودة مارتن أوديجارد هذا الصيف.

كشفت صحيفة "آس" عن أن مودريتش لا يفكر في الرحيل عن ريال مدريد حيث سيعمل على تخفيض راتبه لمساعدة النادي من الناحية الاقتصادية بعد رغبة الفريق الملكي في استعادة جهود أوديجارد.

ويرى ريال مدريد أن أوديجارد سيحل مكان مودريتش لكن يجب أن تحدث هذه المرحلة الانتقالية بشكل سهل وبسيط.